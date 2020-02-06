Una de las promesas de campaña más importantes de AMLO era que durante los primeros tres años de gobierno, los impuestos no aumentarían. Pero, en realidad, los impuestos sí están subiendo.

Una de las promesas de campaña más importantes de AMLO era que durante los primeros tres años de gobierno, los impuestos no aumentarían. Pero, en realidad, los impuestos sí están subiendo.

Andrés Manuel López Obrador prometió desde el principio que no aumentarían los impuestos. De hecho, dijo que durante los primeros tres años de su administración, no aumentarían y no se crearían nuevos. Para hacer frente a los gastos, la administración dijo que usaría el dinero obtenido del combate a la corrupción y la austeridad.El problema es que en 2019 la economía mexicana tuvo un muy mal desempeño y no hubo crecimiento. En este contexto, es más difícil para el gobierno conseguir ingresos tributarios. Así, en la práctica, los impuestos sí han aumentado. Por ejemplo, este 1 de enero entraron en vigor gravámenes más altos en gasolina, bebidas azucaradas y cigarros. Además, las plataformas digitales empezarán a pagar impuestos, lo que aumentará los precios. Sin embargo, es verdad que muchos de estos incrementos se deben a ajustes por inflación.

Los impuestos sí están subiendo

Además, de acuerdo con especialistas, los problemas económicos están haciendo que los planes de depender de la austeridad y el combate a la corrupción no sean factibles. Simplemente esto no ha generado ahorros tan grandes como los que se necesitan. Para Carlos Capistrán, economista jefe para México y Canadá del Bank of America, la situación solamente deja tres opciones para el gobierno de AMLO:

Aumentar la deuda, lo que bajaría la calificación de México con agencias calificadoras.

Usar el fondo petroleo de emergencia, pero la mitad ya fue utilizada el año pasado y podría terminarse.

Aumentar los impuestos y mejorar la recaudación.

Según los especialistas, esta última opción es la que el gobierno ha aplicado. Lo único que han hecho es "esconderlo" un poco. Así, los impuestos sí aumentan, pero se presenta de otra manera. Al final, la medida sí está justificada. La recesión ha dejado al gobierno con un déficit de 109 mil millones de pesos. Mejorar recaudación y aumentar impuestos es la mejor forma de hacerle frente a este problema.

Con información de Expansión.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral), a la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes), y a nuestro canal de YouTube.