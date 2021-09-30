La Prodecon apoyó a una contribuyente a demostrar que había cumplido de forma espontánea con el pago de sus cuotas obrero-patronales.

La Prodecon apoyó a una contribuyente a demostrar que había cumplido de forma espontánea con el pago de sus cuotas obrero-patronales.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) embargó las cuentas bancarias de una persona moral, porque detectó diferencias en la determinación y pago de sus cuotas obrero-patronales. Pero la contribuyente había cubierto el pago de sus cuotas obrero-patronales de manera espontánea. Es decir, previo a que la autoridad le notificara las cédulas de liquidación correspondientes. En este contexto, la contribuyente presentó un escrito aclaratorio ante dicha autoridad, exhibiendo los comprobantes de pago respectivos. Pero éste no había sido atendido. Por eso, la contribuyente promovió una queja ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

Prodecon ayudó a la contribuyente

Derivado de la intervención de la Prodecon, el IMSS emitió una resolución relacionada con la aclaración aludida, en la que ordenó la cancelación de las cédulas de liquidación, así como la desinmovilización de los depósitos bancarios de la contribuyente. Lo anterior se logró al quedar demostrado que la contribuyente había cumplido de forma espontánea con el pago de sus cuotas obrero-patronales. Puedes ver la información que publicó la Prodeconaquí / Página: 56 / Fecha de publicación: septiembre de 2021.

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