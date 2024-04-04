Presentar la declaración anual del ejercicio 2023 durante abril de 2024 permite obtener rápidamente cualquier saldo a favor generado Las personas físicas deben presentar su declaración anual del ej...

Presentar la declaración anual del ejercicio 2023 durante abril de 2024 permite obtener rápidamente cualquier saldo a favor generado Las personas físicas deben presentar su declaración anual del ejercicio 2023 durante el mes de abril de 2024. Presentar la declaración con tiempo tiene beneficios como el obtener el saldo a favor que, en su caso, se genere, de forma expedita. La consultora Fiscalia dio las siguientes recomendaciones para estar preparado al momento de elaborar la declaración anual:

Declaraciones

Si se tiene la obligación de presentar declaraciones o pagos mensuales, y estos no se presentaron, se recomienda que se presenten en este momento, buscando evitar actos de fiscalización del SAT que pudieran generar multas y molestias.

Empresarios

Si se desarrolla una actividad empresarial se requiere tener los estados financieros de la actividad:

Estado de posición financiera (balance)

Estado de resultados

Patrones

Quienes tengan trabajadores a su servicio, deberán contar con la siguiente información:

PTU pagada en ejercicio

Cuotas de seguridad social pagadas durante el año

Nóminas pagas durante el año

Firma Electrónica o Contraseña

Para el envío de la declaración es necesario contar con la Contraseña o con la Firma Electrónica Avanzada (e.firma), por lo que es necesario revisar que la Contraseña funcione y que la e.firma esté vigente.

Devolución automática

Para efectos del programa de devolución automática del ISR de las personas físicas, la declaración debe ser presentada utilizando la firma electrónica e.firma cuando el saldo a favor sea superior a 150,000 pesos. Para los saldos inferiores a 150,000 pesos, se estará a lo siguiente:

Si el importe es igual o menor a 10,000 pesos, se podrá presentar utilizando la Contraseña.

Si el importe es mayor a 10,000 y menor a 150,000 pesos, podrá utilizar la Contraseña, siempre que se seleccione una cuenta bancaria para transferencias electrónicas a 18 dígitos (CLABE) que esté a nombre del titular, de las precargadas en la plataforma de la declaración anual. Si no se selecciona ninguna de esas CLABE precargadas, se deberá utilizar firma electrónica.

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