En el mercado hay cautela, por el miedo a las sanciones relacionadas con la subcontratación de servicios especializados, señalan especialistas Hace dos años entró en vigor la reforma laboral que prohibió el outsourcing y que sólo permite la subcontratación de servicios especializados. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) recientemente informó que impuso multas por 27 millones de pesos (mdp) a empresas que incumplieron reglas de subcontratación laboral.

Empresas temen contratar servicios especializados

Ahora, las empresas se muestran cautelosas de recurrir a la contratación de servicios especializados por temor a sanciones. El CEO de Adecco, Francisco Martínez, dijo a Reforma que, si bien la ley limita la subcontratación a actividades que están fuera del objeto social o la actividad preponderante de las empresas, hay muchos servicios que se pueden subcontratar, pero persiste el miedo de infringir la ley. El también integrante de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), indicó que las empresas pueden subcontratar áreas legalmente, con la nueva regulación. Pero el especialista señaló que en el mercado hay cautela, por el miedo a las sanciones relacionadas con la subcontratación de servicios especializados. "Por otro lado, sigue habiendo empresas que siguen haciendo las cosas mal. Hablo de empresas que recurren a prácticas fiscales que no están cumpliendo obligaciones laborales", subrayó. El director general de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica, Alberto Alesi, coincidió en que persiste un clima de desinformación en torno a los servicios que se pueden o no contratar. "La idea de la subcontratación se quedó con la prohibición, cárcel y multa millonaria. En realidad, las empresas de subcontratación hicimos nuestros cambios y ahora podemos ofrecer servicios especializados", indicó el directivo.

Multas por incumplir reglas de subcontratación laboral

A través de un comunicado, la STPS recientemente informó que con la Reforma Laboral, 2.9 millones de personas trabajadoras migraron hacia su empleador verdadero. La dependencia indicó que lo anterior hizo que los patrones cumplieran activamente con las disposiciones de la reforma y llevaran a cabo la aplicación del ajuste a sus plantillas en tiempo y forma. Complementariamente, la STPS señaló que estableció un plan de trabajo coordinado con otras autoridades con los siguientes objetivos:

Identificar esquemas de defraudación

Iniciar acciones de fiscalización

Y, en su caso, aplicar sanciones.

En el comunicado se informó que, a la fecha, se han realizado más de 3 mil acciones de inspección, en las que se han advertido distintas irregularidades. Derivado de lo anterior, se cancelaron más de 1,755 registros del REPSE. Además, se iniciaron procesos sancionatorios en contra de las empresas beneficiarias de los servicios y se han emitido, en su conjunto, multas por más de 27 mdp. Adicionalmente, más de 33 mil constancias de registros se encuentran en investigación.