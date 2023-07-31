El presidente de México dijo aún persisten los adeudos fiscales del empresario ante el SAT, alcanzando hasta 18 mil millones de pesos El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó en la conferencia mañanera de hoy 31 de julio que las empresas de Ricardo Salinas Pliego se mantienen en litigio por adeudos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Durante la conferencia, AMLO respondió a la pregunta de una periodista de Proceso, Dalila Escobar, sobre la posibilidad de que el dueño de Grupo Salinas tenga paraísos fiscales y la creación de Nuevo Elektra del Milenio para continuar con el flujo de sus ingresos sin ser bloqueado por el proceso que lleva ante el SAT. El presidente de México señaló que desconoce dicho punto, pero aseguró que no ha habido concesiones para el empresario y que se actúa dentro del marco de la ley. En relación a la concesión solicitada por una de las empresas de Ricardo Salinas Pliego para explotar una mina en Baja California Sur, AMLO afirmó que no fue admitida. Sin embargo, confirmó que aún persisten los adeudos fiscales del empresario ante el SAT, alcanzando hasta 18 mil millones de pesos. Una vez que el Poder Judicial resuelva el caso, el presidente enfatizó que Ricardo Salinas Pliego deberá pagar el monto total solicitado. De no hacerlo o de condonarse de manera indebida, AMLO afirmó que su gobierno no permanecerá en silencio.

Paraísos fiscales

Asimismo, el presidente negó la existencia de reportes sobre ilegalidades o paraísos fiscales donde el dueño de Grupo Salinas pueda trasladar sus recursos económicos para evadir impuestos. Aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lleva a cabo investigaciones minuciosas al respecto, sin encontrar evidencia de tales casos. Hasta diciembre de 2022, las empresas de Ricardo Salinas Pliego acumulaban un adeudo de cerca de 32 mil millones de pesos ante el SAT. Los medios de comunicación han expuesto que la cantidad exacta es de 31 mil 385 millones de pesos por irregularidades fiscales detectadas entre 2006 y 2013. El litigio incluye ocho juicios fiscales sin resolver, con uno de ellos por un monto de 18 mil 455 millones de pesos correspondiente a los impuestos de 2013. Otros juicios se relacionan con el ejercicio 2006 contra liquidación del impuesto sobre la renta (ISR) por 45 millones de pesos y uno de 2007 por 2 mil 973 millones de pesos, entre otros.