Tras la reforma a la subcontratación, algunos trabajadores en este esquema no fueron contratados por sus empresas. Esta caída en el empleo podría afectar negativamente al PIB. De acuerdo con una es...

Tras la reforma a la subcontratación, algunos trabajadores en este esquema no fueron contratados por sus empresas. Esta caída en el empleo podría afectar negativamente al PIB. De acuerdo con una estimación de ManpowerGroup, cerca de 900 mil trabajadores subcontratados perdieron su empleo tras la reforma aloutsourcing.

Los datos del IMSS muestran que antes de la reforma había un registro de 5.2 millones de trabajadores en subcontratación. Tras la reforma, los datos del IMSS muestran otra cosa:

4.3 millones de trabajadores mantuvo su empleo.

De ese monto, 2.7 millones lo mantuvo con un patrón distinto.

Por otro lado, 1.6 millones de trabajadores mantuvo su empleo, pero bajo una empresa de subcontratación.

Esto implica que el 17% de los trabajadores subcontratados no encontraron nuevo empleo tras la reforma.

Reforma podría afectar al PIB

En su columna en El Financiero, Enrique Quintana explicó que la caída en el empleo pudo haber tenido un efecto en el PIB. De acuerdo con el periodista, entre junio y agosto se registró una caída de 42% en el Indicador Global de Actividad Económica (IGAE), en el rubro que incluye servicios a las empresas. Normalmente, el outsourcing se incluye en este rubro. Para Quintana, esto implica que el valor agregado generado por las empresas de servicios presentó una caída importante. A su vez, esta caída causó un impacto negativo en el sector terciario de la economía. Así, se registró una caída 0.6% del PIB de los servicios en el tercer trimestre de 2021. En el mismo periodo, hubo una caída de 0.2% en el PIB nacional. De acuerdo con Quintana, la caída en servicios fue la causa principal en la caída del PIB general.

Quintana también señaló que todavía es muy temprano para saber cómo se desarrollará este proceso. Puede ser que en los meses próximos se dé un alza en la generación de valor agregado.

Con información de El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/2021/11/01/el-golpe-al-pib-por-la-reforma-del-outsourcing/

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.