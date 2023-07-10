Infonavit determina la capacidad de crédito y establece el monto máximo que un trabajador puede solicitar para la compra de una vivienda mediante un puntaje obtenido con base en varios criterios El...

Infonavit determina la capacidad de crédito y establece el monto máximo que un trabajador puede solicitar para la compra de una vivienda mediante un puntaje obtenido con base en varios criterios El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es una institución que ofrece créditos a los trabajadores para adquirir o mejorar una vivienda. Éstos pueden usarse para comprar vivienda nueva o usada, mejorar una existente, construir en un terreno propio, o pagar una hipoteca.

Sistema de puntos del Infonavit

El Infonavit utiliza un sistema de puntos conocido como "factor de puntaje", que se basa en diversos criterios para determinar la capacidad crediticia de los trabajadores y otorgarles un monto de crédito para la adquisición de vivienda. Dicho sistema de puntos toma en cuenta factores como el tiempo de cotización al Infonavit, el salario del trabajador, su edad, el saldo de la subcuenta de vivienda, entre otros. A través de un puntaje obtenido con base en estos criterios, Infonavit determina la capacidad de crédito y establece el monto máximo que un trabajador puede solicitar para la compra de una vivienda.

¿Cómo se acumulan los puntos que pide Infonavit para pedir un crédito?

Actualmente, el Infonavit pide, entre otras cosas, que el trabajador cuente con al menos 1,080 puntos. Para la generación de puntos, el Infonavit toma en consideración un total de siete factores.

Edad y salario. En consideración del salario mensual integrado del trabajador, incluyendo sus prestaciones, así como su edad, se podrán acumular hasta un máximo de 235 puntos. Ahorro en subcuenta de vivienda. Este factor acumula puntos cada que se agregue un monto igual a un salario mensual integrado. El máximo de puntos que se puede obtener por esta vía es de 124. Cotización continua. Entre más tiempo tenga cotizando el trabajador, más puntos tendrá. El máximo que se puede obtener por este concepto es de 191 puntos. Tipo de trabajador. Se considera si el trabajador tiene una contratación permanente o temporal. Lo máximo que se puede obtener por este concepto son 123 puntos. Estabilidad laboral. En este punto el Infonavit evalúa la retención de personal que la empresa para la que labora el derechohabiente ha tenido los últimos tres años. Se pueden sumar hasta 130 puntos. Conducta de pago de la empresa. El Infonavit evaluará qué tan cumplida es la empresa para la que labora el trabajador. Si la empresa cumple a cabalidad, el trabajador podrá obtener 129 puntos. Contexto. Se toma en cuenta la ubicación y giro de la empresa. Pueden obtenerse hasta 243 puntos.

Una vez que el trabajador cumple con los criterios mínimos y quiere conocer el monto de crédito al que puede acceder, otro aspecto importante a considerar es el resultado de la consulta en las Sociedades de Información Crediticia, que refleja el nivel de cumplimiento respecto a sus compromisos de crédito. La combinación de los dos resultados mencionados, determinará a qué porcentaje de su capacidad máxima de crédito puede acceder el trabajador.

¿Cómo sé cuántos puntos Infonavit tengo?

La forma más sencilla de saber cuántos puntos tienes es con una precalificación del Infonavit, que puedes realizar en línea aquí. Es indispensable que proporciones tu número de seguridad social (NSS) y fecha de nacimiento.