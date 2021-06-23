Anteriormente un trabajador necesitaba tener 116 puntos para obtener un crédito. Desde la reforma recientemente aprobada, es necesario contar con 1,080. Hace poco se modificó la Ley del Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit). Uno de los cambios más sonados, por controversial, es el incremento de los puntos necesarios para poder acceder a un crédito. Anteriormente un trabajador necesitaba tener 116 puntos. Desde la reforma recientemente aprobada, es necesario contar con 1080. Contrario a lo que pudiera parecer a primera vista, esto no significa que para poder conseguir su crédito, el trabajador necesitará trabajar más años ni tener sueldos desproporcionadamente altos. El Infonavit cambió por completo la forma en que se calculan los puntos, por lo que no es correcto pensar en términos del esquema anterior. Como lo ha comunicado el Infonavit, los criterios que usarán para calcular los puntos serán los siguientes:

La estabilidad laboral del trabajador

Su edad y salario

El ahorro contenido en su cuenta de vivienda

La información de la empresa para la que trabaja

Una vez que el derechohabiente cumplió los requisitos mínimos para obtener el puntaje aprobatorio, el Instituto tomará en consideración otros factores, como la información en Buró de Crédito para determinar el monto del crédito. De esta forma el Infonavit determina la capacidad y hábitos de pago del trabajador. Es decir, si acostumbra a atrasarse en sus pagos, recibirá una calificación negativa. El trabajador puede optar por no permitir que se consulte su historial crediticio, pero en esos casos se recorta automáticamente el crédito máximo al que puede acceder, que será de a lo mucho el 60%. En cambio si autoriza que el instituto revise su información crediticia, tendrá la posibilidad de acceder al 80%. Hay que decir que otro de los cambios implementados es el tope máximo de los créditos, que ahora pueden llegar a ser de hasta 2 millones 217 mil pesos. Con información de Rolando Silva, especialista fiscal miembro del Colegio de Contadores Públicos de México.

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