Los ingresos estimados por Hacienda para 2022 pueden ser muy optimistas de acuerdo con México Evalúa. En su análisis "Los ingresos en el Presupuesto 2022: en espera de la gran hazaña", México Evalúa explica que los ingresos esperados por Hacienda para 2022 están sobreestimados. De acuerdo con México Evalúa, la SHCP espera conseguir ingresos por 6.17 billones de pesos en 2022. Esto representa un incremento de 7.5% frente a lo aprobado para 2021. Según el análisis, la proyección de Hacienda se basa en tres factores principales no justificados:

Un incremento histórico del IVA.

Ingresos petroleros sin precedente en el sexenio.

Aprovechamientos no explicados.

Incremento en el IVA

Para 2022 Hacienda espera un crecimiento de IVA de 19%; es decir, de 198 mil millones de pesos. Sin embargo, no hay registro de un crecimiento así de grande para este impuesto. Como señala el análisis, el mejor registro que se tiene se dio en 2010 con 18.8%. El análisis explica que este resultado se dio por un efecto rebote tras la crisis de 2009, cuando hubo una contracción de 6.5% del PIB y de 15.3% del IVA; además, en ese año entró en vigor el aumento en la tasa de IVA de 15% a 16%. Sin embargo, al año siguiente de recuperación económica en 2011, el crecimiento de IVA fue de 3%. México Evalúa señala que este segundo año funciona mejor como punto de comparación con 2022.

Ingresos petroleros

El objetivo de Hacienda para 2022 es lograr ingresos petroleros por 1.87 billones de pesos; esto representa un aumento de 11.9% frente a lo presupuestado para 2021, pero 2.6% menos que lo estimado al cierre de año. El análisis explica que para llegar este objetivo se deben conseguir los niveles previos de 2018 en Pemex. En lo que va de 2021, los ingresos petroleros alcanzaron 507 mil millones de pesos; es decir, un aumento de casi 60% frente a 2020. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que este año se transfirieron 113 mil millones de pesos a Pemex; sin este apoyo, el crecimiento real sería de 24%. Sin estas transferencias, la recaudación estaría 38% debajo del nivel de ingresos de 2018.

Aprovechamientos no explicados

Según señala México Evalúa, en este rubro se cuentan conceptos como multas, indemnizaciones, cuotas, regalías, entre otros; sin embargo, en los últimos años también se han tomado en cuenta ingresos extraordinarios como las transferencias del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), los remanentes de Banxico o los recursos por la extinción de fideicomisos. Para 2022, Hacienda espera obtener 240 mil millones de pesos de ingresos no tributarios; el 95% de ellos viene de los Aprovechamientos. Para el próximo año, el 97% de estos Aprovechamientos están clasificados como "otros". De acuerdo con el análisis, esto significa que Hacienda espera más ingresos extraordinarios. El análisis señala que no ha habido cambios en las reservas de Banxico y que el FEIP está casi agotado, por lo que solamente quedaría la opción de aumentar los esfuerzos en la extinción de fideicomisos.

El tema del ISR

Además, está el tema del ISR. Para 2022 se espera un aumento de 4.8%; es decir, 94 mil millones de pesos. El problema es que, según México Evalúa, no se alcanzaron los objetivos estimados en 2021, cuando se esperaba un aumento de 3.9% frente a 2020 y solamente se consiguió un 0.7%. En entrevista con Reforma, Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, explicó que varios sectores no se han recuperado completamente y se han perdido varios empleos, lo que afecta el ISR. Campos también señaló que la reforma eléctrica que plantea regresar el monopolio a la Comisión Federal de Electricidad afectará negativamente al ISR. Con información de Reforma y México Evalúa https://www.reforma.com/recaudar-mas-la-meta-en-crisis/ar2272069 htps://www.mexicoevalua.org/los-ingresos-en-el-presupuesto-2022-en-espera-de-la-gran-hazana/

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