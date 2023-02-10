La autoridad no aclaró y no fue tan transparente para dejar claro si los correos salieron desde sus servidores, aseguran especialistas Durante la madrugada del 24 de enero pasado, un gran número de contribuyentes reportó la recepción de un correo electrónico supuestamente del Buzón Tributario del Servicio de Administración Tributaria (SAT). El SAT, a través de un comunicado, aseguró que dichos mensajes no fueron enviados a través del Buzón Tributario y que sus sistemas no fueron hackeados. https://twitter.com/SATMX/status/1618083408961503232?t=lOEkRVIwyuDCWVhvkxgJNQ&s=19 Pero de acuerdo con Roberto Colín Mosqueda, integrante de la Comisión Técnica Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México, quedó la duda si efectivamente ese correo salió del servidor del SAT o si algún hacker envió el correo, no del servidor del SAT sino con el dominio del SAT. En entrevista con el contribuyente, el especialista explicó que el comunicado del SAT dice "el día de hoy algunas personas contribuyentes recibieron en sus medios de contacto un correo electrónico por parte del SAT". Es decir, es como si la autoridad fiscal hubiera aceptado que sí envió el correo. Colín Mosqueda señaló que en el comunicado, el SAT también indicó que "está situación no fue generada por ningún hackeo ni ocurrió a través del Buzón Tributario, cómo se especuló erróneamente en redes sociales". Lo anterior significa que el SAT aseguró que el correo no fue enviado a través del Buzón Tributario, pero ¿pudo ser enviado desde el servidor del SAT? El integrante del Colegio de Contadores Públicos de México dijo que no se sabe, porque la autoridad no lo aclaró y no fue tan transparente para dejarlo bien claro.