El inventario de casas abandonadas alcanzó las 650 mil unidades, de las cuales, unas 120 mil están listas para ser recomercializadas, informó el Infonavit. Mario Macías, titular de dirección de los trabajadores del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) informó que el organismo debe retomar las subastas masivas de casas abandonadas y crear condiciones para comercializar viviendas de menor precio. En el marco de las reuniones del segundo encuentro de Comisiones Consultivas Regionales, en Mérida, Yucatán, Macías señaló que es necesario desde el Infonavit dinamizar la oferta habitacional de menor precio. Así lo reportó Reforma. "En el caso de la vivienda económica, nosotros vemos que la única forma en este momento de crear el desarrollo del modelo de vivienda incluyentes-integrales es con el apoyo de las autoridades locales y estatales, y no necesariamente con el subsidio", explicó Macías Robles. Asimismo, señaló la inflación ha impactado sobre el precio de las casas por el aumento en los precios de los materiales, sin embargo, la tasa cero sobre impuestos municipales aliviaría los precios del suelo y por ende del costo de una casa. Adicionalmente, precisó que las casas abandonadas y recuperadas por el Instituto deben nuevamente comercializarse por lotes, para además de dejar de administrar esos activos, la población tenga oferta disponible. "Hay un acuerdo del consejo de administración de hace dos meses para que discutamos y retomemos el tema de la venta masiva de vivienda, porque no podemos permitir que se siga deteriorando financieramente al Instituto", indicó. De acuerdo con Reforma, el inventario de casas abandonadas alcanzó las 650 mil unidades, las cuales son vandalizadas y se deterioran. Sin embargo, unas 120 mil están listas para ser recomercializadas.