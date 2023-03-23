Quienes trabajaron para dos o más patrones en el mismo año, aunque no hayan tenido ingresos anuales superiores a 400 mil pesos, deben presentar su declaración anual Las personas físicas deben prese...

Quienes trabajaron para dos o más patrones en el mismo año, aunque no hayan tenido ingresos anuales superiores a 400 mil pesos, deben presentar su declaración anual Las personas físicas deben presentan la declaración anual de impuesto sobre la renta (ISR) al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en abril de cada año. La fecha límite para la presentación de la declaración anual de estos contribuyentes es el 30 de abril, pero como ese día es domingo, se extiende hasta el martes 2 de mayo debido a que el 1 es feriado por la celebración del Día del Trabajo. En el caso de los contribuyentes del régimen de sueldos y salarios, también llamados asalariados, los patrones son quienes reportan a la autoridad las retenciones que realizaron a sus trabajadores.

Asalariados obligados a presentar la declaración anual

Pero los asalariados deben presentar declaración anual si se ubica en alguno de los siguientes supuestos:

Si obtuviste ingresos mayores a 400,000 pesos en el año.

Si trabajaste para dos o más patrones en el mismo año, aún cuando no hayas rebasado los 400,000 pesos

Si solicitaste por escrito a tu patrón que no presente tu Declaración Anual.

Si dejaste de prestar tus servicios antes del 31 de diciembre del año de que se trate.

Si prestaste servicios por salarios a personas que no efectúan retención como embajadas u organismos internacionales.

Si obtuviste otros ingresos acumulables (honorarios, arrendamiento, actividades empresariales, entre otros) además de salarios.

Si percibiste ingresos por concepto de jubilación, pensión, liquidación o algún tipo de indemnización laboral.

Conoce tus obligaciones como asalariado y como cumplir con ellas aquí.

Habilitan simulador de declaración

Hace unos días, el SAT habilitó el simulador de la declaración anual de personas físicas para el ejercicio fiscal de 2022. El simulador permite al contribuyente verificar si las facturas de todas sus deducciones personales están precargadas. En caso de que alguna factura no esté precargada, en el aplicativo de la declaración anual se podrá agregar manualmente, siempre y cuando se verifique que todos los datos estén correctos. Con esta herramienta del SAT, los contribuyentes también pueden anticipar el resultado de su declaración anual y, en su caso, hacer ajustes para evitar errores o posibles inconsistencias.

Detectan problemas

La consultora Fiscalia informó que el tiempo que el contribuyente debe esperar a que el simulador cargue los datos es excesivo, pues la plataforma del SAT es bastante lento, lo que hace que sea impráctico revisar los datos precargados. Además, usuarios de redes sociales denunciaron que la herramienta del fisco obliga al contribuyente a aceptar la información precargada. En caso de rechazarla, el simulador no permite avanzar y marca un error.