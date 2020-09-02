A través de programas de fiscalización, el SAT recaudó 460 millones de pesos de Fibras; pero va por más. 460 millones de pesos es la cantidad que en el último año recaudó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de los fideicomisos de inversión y bienes raíces (mejor conocidos como Fibras). Esto de acuerdo con un dato del segundo informe de gobierno presentado ayer en Palacio Nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El documento que entregó el mandatario suma 2 mil 296 páginas, y entre los muchos temas que aborda se encuentra éste en particular. Los Fibras son fideicomisos de inversión que se usan para la compra, construcción y arrendamiento de toda clase de bienes raíces que no pueden ser vendidos en un lapso de cuatro años. Los Fibras se alimentan de varios inversionistas que reúnen cierta cantidad de dinero para comprar, desarrollar y administrar bienes raíces destinados al arrendamiento. De esta manera se diluyen riesgos; por ejemplo, si alguna propiedad sufre un siniestro y queda inservible, las demás, al ser administradas por el Fibra, siguen generando ingresos que mantienen la rentabilidad de todo el fideicomiso. Lo que antes eran propietarios inconexos se convierten en socios inversionistas. Así, el Fibra se vuelve un instrumento financiero que puede incluso cotizar en la bolsa para atraer más capital. Debido al éxito de este programa, el fisco iniciará nuevos actos de fiscalización contra Fibras que no hayan pagado impuestos. De acuerdo con lo establecido en el segundo informe de gobierno, el objetivo será combatir la evasión y elusión fiscal en este sector. Como explica el periódico El Universal, en el programa se estableció un control para dar seguimiento a los fideicomitentes que hayan diferido el impuesto causado por las aportaciones hechas a las Fibras. En este sentido, tuvieron que hacer “gestiones de cobro a los aportantes que se encuentran omisos en el entero del impuesto diferido por las aportaciones realizadas a las Fibras”. Aquí puedes leer más sobre Fibras y cómo funcionan. Con información de El Universal https://www.eluniversal.com.mx/cartera/sat-va-por-fibras-que-omitieron-impuestos-logro-recaudar-4603-mdp
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