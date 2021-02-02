First Majestic Silver Corp, la empresa minera, se ha negado a pagar al SAT en reiteradas ocasiones. No sólo eso: exige que el fisco le pague 25 mil millones de pesos. En 2010, la minera canadiense First Majestic Silver Corp fue auditada por las autoridades fiscales de México. De acuerdo con estas auditorías, la empresa mantuvo bajos los precios de la plata durante la última década, por lo que tiene un adeudo de 534 millones de dólares (cerca de 11 mil millones de pesos) con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Por el momento, el SAT solamente ha solicitado el pago de 5,500 millones de pesos; es decir, la mitad del monto total. La otra mitad todavía no ha sido disputada por el fisco. Por otro lado, las autoridades buscan procesar penalmente a Primero Empresa Minera, la unidad local de First Majestic, por fraude fiscal. El caso está relacionado con el esquema que utilizaron para mantener los precios bajos de la plata. De acuerdo con la autoridad, Primero Empresa Minera mantuvo los precios de la plata por debajo del valor de mercado. Como explica Reuters, el esquema es parecido a los valores de transferencia que usan las multinacionales para trasladar las ganancias a paraísos fiscales. En septiembre de 2020, las autoridades mexicanas ganaron un fallo judicial con el que se anuló el sistema de precios de la empresa; sin embargo, First Majestic dijo que apelaría la decisión. Además, la empresa se enfrenta a la reforma penal fiscal, que tipifica el fraude como delito grave.

La empresa mantuvo los precios bajos

Al parecer, el SAT ha intentado cobrar el pago de impuestos desde 2015. Como reporta Reuters, ese año la autoridad fiscal intentó recuperar 426 millones de pesos de Primero Empresa Minera. De acuerdo con la auditoria realizada por SAT, en la declaración correspondiente al impuesto sobre la renta (ISR) el Grupo Primero Mining consignó en 2015 ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos. El SAT advirtió que la compañía omitió acumular el ingreso real derivado de la venta de plata a su parte relacionada Silver Trading Barbados Limited, localizada en las islas Barbados. Sin embargo, un juez de Durango suspendió la imputación la semana pasada. De acuerdo con el juez, la auditoría contra la empresa estaba incompleta. Lo más probable es que las autoridades presenten una nueva denuncia o apelen el fallo de suspender el caso. Hay que recordar que a mediados del año pasado, la empresa inició un proceso de arbitraje para reclamar más de 25 mil millones de pesos por trato discriminatorio y violaciones a tratados de libre comercio por parte del SAT.Con información de Reuters https://www.reuters.com/article/us-mexico-tax-exclusive/exclusive-mexican-tax-authorities-to-seek-over-500-million-from-canadas-first-majestic-idUSKBN2A12L2

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