La autoridad fiscal publicó un documento que extiende hasta el 31 de mayo el límite para presentar la declaración anual de personas físicas. El día de hoy, el Servicio de Administración Tributaria ...

La autoridad fiscal publicó un documento que extiende hasta el 31 de mayo el límite para presentar la declaración anual de personas físicas. El día de hoy, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en su portal la quinta versión anticipada de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 y su Anexo 1-A. En el documento viene una regla con el numeral 13.4, que permite a los contribuyentes que sean personas físicas a presentar su declaración anual a más tardar el 31 de mayo de 2021. Esto implica una extensión del plazo para entregar la declaración anual de personas físicas equivalente a un mes, cuyo vencimiento era el 30 de abril. Hay que decir que, al tratarse de una versión anticipada, todavía esta regla debe ser incluida en la Primera Resolución de Modificaciones que la autoridad publique y sea considerada definitiva. A continuación transcribimos el texto de la regla 13.4.

Plazo para la presentación de la declaración anual 13.4. Para los efectos del artículo 150, primer párrafo de la Ley del ISR, las personas físicas podrán presentar su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal de 2020, a más tardar el 31 de mayo de 2021. LISR 150

Para consultar la quinta versión anticipada de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 y su Anexo 1-A, haz clic aquí.

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