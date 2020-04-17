Al desastre de la epidemia, deberemos sumar el desastre de la economía que ya se comienza a sentir. Por ello, algunos empresarios piden la ayuda del gobierno en el pago de un “salario solidario”. ¿A qué se refieren? Ante la curva progresiva de los contagios del coronavirus (Covid-19) el subsecretario de salud Hugo López-Gatell informó el día de ayer que el distanciamiento social de sana distancia se extiende hasta el 30 de mayo. Estas medidas afectan a las empresas que se dediquen a las actividades no esenciales y tengan que mantener sus puertas cerradas otro mes más. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propone al Gobierno Mexicano invierta como máximo 96 mil 844 millones de pesos para garantizar la progresividad del empleo. Con esta propuesta se evitaría el cierre de empresas y los despidos de los trabajadores, pues al permanecer cerrados o con una disminución de ventas no se cuenta con la liquidez para pagar la nómina. El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, indicó que para preservar el empleo e ingreso de los mexicanos con un “salario solidario”, se requiere de la ayuda del gobierno de México, empresarios y trabajadores. El concepto de “salario solidario” se refiere a una participación de gobierno y patrones en el pago de los sueldos. Sin embargo, el gobierno federal se ha mostrado reticente a tomar este tipo de medidas. Para que los salarios de los trabajadores no sea disminuido y los patrones no se vean en la necesidad de recortar los puestos de trabajo, los empresarios piden un apoyo del gobierno federal. La proporción dependerá del nivel salarial de los trabajadores. Piden que para los trabajadores que no se encuentren laborando en este momento porque sus lugares de trabajo están cerrados y ganan de 1 a 3 salarios mínimos, el gobierno contribuya con el 50% del salario y el otro 50% el empleador, de tal manera que el trabajador obtenga el 100% de su salario. Para los trabajadores que ganan de 3 a 10 salarios mínimos se llegaría a un acuerdo para que reciban una proporción de su sueldo del 80%; en este caso el gobierno federal apoyaría con el 40% y la empresa con 40%. En caso de los trabajadores que tengan ingresos mayores a 10 salarios mínimos, el apoyo del Gobierno Federal será de un 26% o 17% y el empleador pondrá 25% del salario, en este caso el trabajador recibiría sólo el 50%. “Ese es el apoyo más importante que tiene que dar el gobierno de México Federal. Nos debe de unir una sola causa, que más trabajadores mantengan su ingreso y que más trabajadores no se queden sin trabajo. Ahí está la propuesta, esperamos la respuesta del poder ejecutivo”, dijo. Puedes revisar el comunicado de la Coparmexaquí / Publicación: 16 abril 2020
Suscríbete a la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes), El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.