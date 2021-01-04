El Presidente dijo que la pérdida de empleos en diciembre se debe a que desde que se implementó el outsourcing se despide a muchos trabajadores para no pagar prestaciones. El 2 de enero, el preside...

El Presidente dijo que la pérdida de empleos en diciembre se debe a que desde que se implementó el outsourcing se despide a muchos trabajadores para no pagar prestaciones. El 2 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en México se están recuperando los empleos que se perdieron por la pandemia de Covid-19. Sin embargo, el mandatario reconoció que en diciembre se perdieron 277 mil empleos, y dijo que esto fue por culpa del outsourcing. “Íbamos muy bien, como se dice en mi pueblo ‘tan bien que íbamos’. Con la pandemia se perdieron alrededor de un millón de empleos y llevábamos recuperados 600 mil”, dijo en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Despiden a trabajadores para no pagar prestaciones

Pero López Obrador explicó que “en diciembre, que es un mes atípico desde que está el famoso outsourcing, se despide a muchos trabajadores inscritos en el Seguro Social para no pagar las prestaciones, para no entregarles aguinaldos. Bueno, y perdimos por ese motivo en diciembre, después de que veníamos mes con mes ganando empleos, perdimos 277 mil empleos”. El presidente dijo que como se habían recuperado 600 mil empleos, al final se recuperaron 350 mil.

Se buscará recuperar 650 mil empleos de enero a marzo de 2021

Por eso, el mandatario dijo que se buscará recuperar otros 650 mil empleos, los cuales consideró que se van a generar de enero a marzo de 2021. “A finales de marzo de este año vamos a estar como antes de la pandemia en cuanto a generación de empleos. Vamos a tener inscritos de nuevo en el Seguro social a 20 millones 50 mil trabajadores”, afirmó López Obrador.

Datos sobre el empleo

Aquí los datos sobre el empleo que compartió el presidente:

Un millón de empleos se perdieron por la pandemia.

600 mil empleos se habían recuperado.

277 mil empleos se perdieron en diciembre.

Al final sólo se recuperaron 350 mil empleos.

650 mil empleos se esperan recuperar de enero a marzo de 2021.

El 9 de diciembre, López Obrador firmó un acuerdo con representantes de la iniciativa privada y el sector obrero para regular el outsourcing o subcontratación. Por eso, la discusión de la reforma al outsourcing se pospuso hasta febrero.

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