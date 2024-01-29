Conoce los regímenes fiscales en que pueden pagar impuestos las personas físicas y morales Para determinar las obligaciones fiscales que corresponden cumplir a una persona pagadora de impuestos, d...

Conoce los regímenes fiscales en que pueden pagar impuestos las personas físicas y morales Para determinar las obligaciones fiscales que corresponden cumplir a una persona pagadora de impuestos, debe identificar el régimen fiscal que le corresponde o en el que se encuentra inscrita ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). En este contexto, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) publicó un artículo con los regímenes fiscales en los que pueden tributar las personas físicas y morales en 2024. En la revista Prodecontigo de enero-febrero de 2024, el ombudsman fiscal indicó que los regímenes fiscales pueden ser los siguientes:

Para personas morales

Régimen General de Ley. Régimen Opcional para Grupos de Sociedades. Régimen Simplificado de Confianza de Personas Morales. Régimen de los Coordinados. Régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras. Régimen de las personas morales con fines no lucrativos.

Para personas físicas

Régimen de Sueldos y salarios. Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales. Régimen de los ingresos por la Enajenación de Bienes o la Prestación de Servicios a través de Internet, mediante Plataformas Tecnológicas, Aplicaciones Informáticas y Similares. Régimen Simplificado de Confianza. Régimen de Arrendamiento. Régimen por Enajenación de Bienes. Régimen de Adquisición de Bienes. Régimen de los Ingresos por Intereses. Régimen por la Obtención de Premios. Régimen por dividendos y en general por las ganancias distribuidas por personas morales. Régimen de los demás ingresos.

Puedes ver la edición de enero-febrero de 2024 de la revista Prodecontigo de la Prodecon aquí / Fecha de publicación: enero de 2024.