La Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (Consar) anuncio una importante disminución en las comisiones que cobran las Afores, estableciendo un nuevo límite para 2025 que promete incrementar lo...

La Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (Consar) anuncio una importante disminución en las comisiones que cobran las Afores, estableciendo un nuevo límite para 2025 que promete incrementar los ahorros de los trabajadores

A partir de 2025, las comisiones máximas que las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) podrán cobrar se reducirán al 0.55%, afectando positivamente a millones de mexicanos que buscan maximizar sus ahorros de jubilación.

¿Qué significa esta reducción de comisiones?

Con la nueva regulación, por cada mil pesos ahorrados, la comisión será de solo 5.50 pesos. Este ajuste representa una disminución respecto al 0.57% vigente desde 2022, lo cual, según las autoridades, es un reflejo de la comparativa con los sistemas de pensiones de otros países como Estados Unidos, Colombia y Chile.

¿Cómo afectará esto a los trabajadores?

Este cambio no solo garantiza un ahorro directo en las comisiones, sino que también asegura que un mayor porcentaje del dinero de los trabajadores se invierta efectivamente para su futuro, sin ser erosionado por altas tarifas administrativas. Según estimaciones de la Consar, esta reducción de comisiones podría significar que, para 2030, los trabajadores mexicanos podrían tener un acumulado adicional significativo en sus cuentas de Afore.

¿Cómo puedes saber cuánto pagas y cómo te afectará?

Es fundamental que cada trabajador revise su estado de cuenta Afore, el cual se envía cada cuatro meses. Si no has recibido el tuyo, es crucial contactar a tu Afore para actualizar tus datos y asegurarte de que recibas esta información de manera digital o física. También puedes descargar tu estado de cuenta a través de las plataformas de Afore Móvil o Afore Web, ingresando con tu CURP y datos personales.

Escogiendo la mejor Afore para ti

Al seleccionar una Afore, es vital considerar no solo las comisiones, sino también los rendimientos que ofrece y la calidad de los servicios. Con la nueva reducción de comisiones, los trabajadores tienen una oportunidad dorada para reevaluar y, si es necesario, cambiar de Afore para optimizar sus ahorros a largo plazo.