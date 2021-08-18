El actor dice que él mismo contactó a las autoridades para informar sobre la venta del inmueble que metió en problemas a Bozzo. La semana pasada se dio a conocer que la conductora de televisión de ...

El actor dice que él mismo contactó a las autoridades para informar sobre la venta del inmueble que metió en problemas a Bozzo. La semana pasada se dio a conocer que la conductora de televisión de origen peruano, Laura Bozzo, fue vinculada a prisión preventiva, por la defraudación fiscal por 13 millones de pesos. La presentadora es acusada del delito fiscal conocido como depositaria infiel, ya que vendió una propiedad embargada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que garantizaba el pago de una deuda de más de 13 millones de pesos; al no acreditar su domicilio oficial se le dictó prisión preventiva, puesto que se consideró que podía fugarse. Laura Bozzo presentó un amparo para no ir a prisión pues según su defensa padece de enfisema pulmonar y es una persona de la tercera edad al tener 70 años, por lo que estar en prisión puede poner en riesgo su vida. De la misma manera, para acreditar que no pretende huir, la conductora presentó documentos sobre su relación laboral con la televisora Televisa, su domicilio y su renuncia a las nacionalidades italiana y peruana en 2017, así como su pasaporte mexicano.

Alfredo Adame dice que él delató a Bozzo

Como señala Reforma, Alfredo Adame dice que él contactó al SAT sobre la venta del inmueble. Adame dijo que un día recibió un mensaje de texto donde una mujer decía que compró el departamento de Bozzo; sin embargo, al intentar escriturarlo, descubrieron que estaba embargado por el SAT. Adame dijo en una transmisión en vivo en el programa ¡Suéltalo Aquí! que hace seis o siete meses contactó al SAT y les informó sobre el delito de la conductora. Por último, Adame también se burló de las supuestas condiciones de salud de la conductora para no ir a prisión. El actor dijo que "también se va a reportar que tiene granos en la cola, juanetes, cáncer, lupus y que tiene todo con tal de no pisar la cárcel”. Con información de Reforma y El Universal https://www.reforma.com/delata-alfredo-adame-a-laura-bozzo-ante-el-sat/ar2241756 https://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/alfredo-adame-asegura-que-fue-el-quien-delato-laura-bozzo

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