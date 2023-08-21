Los costos de mano de obra y prestaciones de las empresas del país podrían elevarse al menos 20 por ciento y hasta 25 por ciento si se aprueban las iniciativas El sector empresarial se encuentra as...

Los costos de mano de obra y prestaciones de las empresas del país podrían elevarse al menos 20 por ciento y hasta 25 por ciento si se aprueban las iniciativas El sector empresarial se encuentra asimilando tres fuertes incrementos en el costo de la mano de obra:

Seis días más de vacaciones Incremento al monto del salario mínimo El incremento gradual en la tasa del seguro de cesantía y vejez, el cual pasará de 3.15% en el año 2022 hasta llegar a 11.875% en el año 2030.

Lo anterior lo recordó el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) en su conferencia mensual de julio de 2023. Además, el IMCP señaló que existen cinco propuestas que, de aprobarse, impactarán en el costo de la mano de obra, y son las siguientes:

Aguinaldo Primas de antigüedad Días de descanso adicionales Desconexión digital Reducción de la jornada laboral.

El IMCP advirtió que los costos de mano de obra y prestaciones de las empresas del país podrían elevarse al menos 20 por ciento y hasta 25 por ciento si se aprueban las iniciativas, y esto podría provocar un incremento en el precio de los productos y reducción de personal. "Eso puede impactar en el precio final, generar inflación y competencia desleal", dijo José Manuel Etchegaray, presidente de la Comisión de Representativa ante Organismos de Seguridad Social del IMCP. De las propuestas, el IMCP expuso lo siguiente:

Aguinaldo:

Se han presentado tres iniciativas de reforma en las que se propone incrementar el pago del aguinaldo, pasando de 15 a 30 días.

Aunque a los empleados de gobierno se le otorgan 40 días de aguinaldo, intentar llevar a los trabajadores del apartado A del artículo 123 constitucional a 30 días, es un alto costo para el sector patronal.

Primas de antigüedad:

Se propone incrementar el pago de 12 a 15 días por cada año de antigüedad y reducir el requisito de 15 a 12 años de antigüedad para tener derecho a recibirlo.

El hecho de que este pago esté topado a dos salarios mínimos reduce el impacto en el costo laboral.

Días de descanso adicionales:

Se han presentado varias propuestas con la idea de volver festivos algunos días que, en la práctica, muchas empresas otorgan a sus trabajadores. Los días propuestos son:

Jueves y viernes santo

5, 10 y 15 de mayo

2 de noviembre

12 de diciembre

Desconexión digital:

Se propone adicionar el artículo 68 bis de la Ley Federal del Trabajo, para que sea opcional el que los trabajadores contesten llamadas telefónicas, mensajes de texto o correo electrónico fuera de su horario de labores.

Reducción de la jornada laboral:

Se han presentado varias iniciativas que proponen modificar el artículo 123 constitucional. Con ello, en lugar de trabajar 6 días y descansar uno, serían 5 días de trabajo y dos de descanso. Existe una propuesta que, además de reducir un día laboral, propone disminuir una hora de trabajo al día. Al final, la iniciativa sugiere que la jornada laboral pase de 48 a 40 horas de trabajo por semana. Probabilidades de aprobación de las iniciativas En cuanto a la probabilidad estimada de que se aprueben las iniciativas, el IMCP tiene las siguientes estimaciones: