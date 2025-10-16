La Cámara de Diputados aprobó nuevos cobros y aumentos en trámites, permisos y servicios públicos que entrarán en vigor en 2026, desde migración hasta inspecciones financieras La mayoría oficialista en la Cámara de Diputados aprobó un amplio paquete de aumentos en cuotas, derechos y servicios públicos que comenzará a aplicarse en 2026, si el Senado lo ratifica en las próximas semanas. La medida busca fortalecer la recaudación del Estado y ampliar los recursos disponibles para programas gubernamentales, aunque ha despertado críticas por el impacto que tendrá en la población. Los incrementos no solo afectarán a productos como refrescos, tabaco o videojuegos con contenido violento, sino también a sueros orales y a una gran variedad de trámites gubernamentales. Entre ellos destacan servicios migratorios, permisos de residencia, verificaciones de helipuertos, licencias aeronáuticas, inspecciones financieras e incluso el acceso a museos y zonas arqueológicas.

Nuevos costos en servicios esenciales

Uno de los cambios más polémicos es el nuevo costo de 294 pesos para obtener el formato SAM (salida de menores al extranjero), un documento que hasta ahora era gratuito y que permitía a niñas, niños y adolescentes viajar al extranjero sin necesidad de un poder notarial. Asimismo, los permisos de residencia temporal en México aumentarán hasta en un 109 %, alcanzando los 25 mil pesos en el caso de estancias por cuatro años. Además, las casas de bolsa deberán cubrir un pago por 31 millones de pesos por servicios de inspección especializados.

Trámite o servicio Nuevo costo estimado Costo anterior Formato SAM (salida de menores al extranjero) $294 Gratuito Permiso de residencia temporal (4 años) $25,000 $11,960 aprox. Inspección a casas de bolsa $31,000,000 No aplicaba

Fin de algunas exenciones fiscales

El paquete aprobado también elimina la exención fiscal para personas físicas y morales que usen, exploten o aprovechen aguas nacionales, obligando a empresas agrícolas, industriales y comerciales a cubrir nuevas cuotas por el uso de estos recursos. Según Jericó Abramo, diputado del PRI, con estas medidas el gobierno federal espera obtener 271 mil millones de pesos adicionales. Sin embargo, advirtió que el monto sigue siendo insuficiente frente a los 1.5 billones de pesos adicionales que México necesita para equilibrar sus finanzas.

Debate político por el impacto económico

Las bancadas opositoras cuestionaron el incremento de costos en los servicios, señalando que no existen mejoras proporcionales en la calidad de los mismos. Noemí Luna, diputada del PAN, criticó que “se aumentan los cobros migratorios sin mejorar la seguridad fronteriza, se crean cuotas en telecomunicaciones pero muchas comunidades siguen sin acceso a internet, y ahora también se pretende cobrar más por la entrada a museos y zonas arqueológicas”. Por su parte, Alma Delia Navarrete, legisladora de Morena, defendió la iniciativa asegurando que estos cambios “fortalecerán la capacidad del Estado y permitirán mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía”.