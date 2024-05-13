El SAT informa que en el primer cuatrimestre de 2024 se recaudaron más de 1.7 billones de pesos, un 5.5% más que el año pasado El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció un incremento s...

El SAT informa que en el primer cuatrimestre de 2024 se recaudaron más de 1.7 billones de pesos, un 5.5% más que el año pasado El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció un incremento significativo en la recaudación tributaria del primer cuatrimestre de 2024, alcanzando un total de 1 billón 766 mil 612 millones de pesos. Este incremento de 165 mil 161 millones de pesos respecto al mismo periodo de 2023 representa un crecimiento real del 5.5 por ciento, cumpliendo así con el 100.1 por ciento de la meta proyectada en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF).

Detalles de la recaudación por tipo de impuesto

Impuesto Sobre la Renta (ISR)

Total recaudado: 1 billón 33 mil 713 millones de pesos. Crecimiento real: 37 mil 412 millones de pesos adicionales, impulsado principalmente por las retenciones de sueldos y salarios.

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Total recaudado: 453 mil 927 millones de pesos. Crecimiento real: 39.4 por ciento en ingresos derivados del consumo interno.

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)

Total recaudado: 209 mil 258 millones de pesos. Crecimiento real: 66.5 por ciento, equivalente a un incremento nominal de 89 mil 88 millones de pesos en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Factores que impulsaron el crecimiento

El SAT atribuye estos resultados al compromiso y responsabilidad de las y los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, destacando especialmente la Declaración Anual del ejercicio 2023. Este cumplimiento ha sido crucial para alcanzar y superar las metas fiscales establecidas para el presente año.

Impacto de los resultados

Este crecimiento en la recaudación tributaria no solo refleja una mayor eficiencia en la administración tributaria, sino también una economía más robusta y una mayor confianza en el sistema fiscal por parte de los contribuyentes, dijo el SAT en un comunicado. Estos recursos adicionales serán fundamentales para financiar programas y servicios públicos, fortaleciendo así el desarrollo económico y social del país puntualizó el fisco.