¿Sabías que puedes recuperar la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) si no viajas?, conoce tus derechos y los pasos para solicitar tu reembolso ¿Sabías que puedes solicitar el reembolso de la Tarifa d...

¿Sabías que puedes recuperar la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) si no viajas?, conoce tus derechos y los pasos para solicitar tu reembolso ¿Sabías que puedes solicitar el reembolso de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) si no abordas o cancelas un vuelo? La TUA es un cargo adicional que los usuarios pagan por el uso de las instalaciones del aeropuerto. Este costo, que puede representar entre el 15% y el 45% del precio del boleto, es cobrado por las aerolíneas y entregado posteriormente al puerto aéreo. Con base en la Ley de Aviación Civil, los usuarios de aerolíneas mexicanas tienen el derecho de reclamar este reembolso.

¿Cómo solicitar el reembolso de la TUA?

A continuación, se detallan los procedimientos para solicitar el reembolso de la TUA con las principales aerolíneas mexicanas:

Volaris

Volaris ha facilitado este proceso mediante un formulario en su portal web. También puedes solicitar el reembolso llamando al 55 11 02 8000. Necesitarás los siguientes datos:

Clave de reservación

PNR (Código de Reserva)

Nombre completo

Correo electrónico registrado

Copia de identificación oficial

Cuenta bancaria

El reembolso es válido si se solicita después de las primeras 24 horas de la compra y al menos tres horas antes de la salida del vuelo, siempre que no se haya documentado equipaje.

VivaAerobus

VivaAerobus ofrece el reembolso total del boleto dentro de las primeras 24 horas de la cancelación. Para esto, debes ingresar a su sitio de reembolsos. La solicitud de reembolso de la TUA puede realizarse hasta 30 días naturales posteriores a un vuelo no realizado.

Aeromexico

Para Aeromexico, si la tarifa del boleto no incluye flexibilidad, debes comunicarte al (55) 5133 4000, opción 2, o enviar un correo a [email protected] para gestionar el reembolso de la TUA.

Marco legal y derecho de los usuarios

La Ley de Aviación Civil establece que los usuarios tienen derecho a obtener el reembolso del dinero si deciden cancelar su compra, siempre que cumplan con las condiciones especificadas. El artículo 47 BIS, Fracción VIII, de esta legislación establece lo siguiente: “El pasajero podrá solicitar la devolución de su boleto en caso de que decida no efectuar el viaje, siempre y cuando lo comunique al permisionario o concesionario en el lapso de 24 horas contadas a partir de la hora de la compra del boleto. Pasado este plazo el concesionario o permisionario determinará las condiciones de la cancelación” Dado que aproximadamente el 7.5% de los pasajeros pierden sus vuelos, se estima que las aerolíneas podrían percibir alrededor de 4 mil 610 millones de pesos de TUA por vuelos cancelados este año.