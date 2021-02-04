Legisladores quieren crear un nuevo esquema de impuestos para la industria minera, ya que la recaudación por esta actividad es de las más bajas en América Latina. En 2020, empresas mineras en Méxic...

Legisladores quieren crear un nuevo esquema de impuestos para la industria minera, ya que la recaudación por esta actividad es de las más bajas en América Latina. En 2020, empresas mineras en México pagaron 235 mil millones de pesos en impuestos. Esto representa una caída de 49% frente a 2019 cuando se recaudaron 461 mil millones de pesos, de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Como explica La Jornada, desde 2014 las empresas mineras se someten a los siguientes impuestos:

ISR.

Derecho por superficie concesionada.

Impuesto especial sobre minería de 7.5% sobre las utilidades.

Impuesto para la producción de oro y plata por 0.5%.

Por todo esto, la Cámara Minera de México (Camimex) ha dicho en varias ocasiones que la industria es una de las que más contribuye en la recaudación del país.

Quieren crear más impuestos

Hace unas semanas, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para aumentar el cobro de impuestos a estas empresas. Actualmente, el artículo 263 de la Ley Federal de Derechos establece que las empresas deben pagar según las hectáreas concesionadas; sin embargo, según la iniciativa, en otros países de América Latina las empresas pagan según la venta de sus productos. La iniciativa propone un impuesto de 5% sobre la venta del mineral principal y minerales secundarios, y 8% para oro, cobre y plata. De acuerdo con los legisladores, esto aumentará la recaudación a los niveles de la región para esta industria. En entrevista con El Universal, el diputado federal de Morena, Irán Santiago Manuel, explicó que lo que pagan las empresas es una pequeña fracción de las ganancias que tienen bajo el esquema actual.

Conflicto con mineras extranjeras

Esta semana, se dio a conocer que el SAT busca el pago de 11 mil millones de pesos de la minera canadiense First Majestic Silver Corp. La empresa fue auditada en 2010 y, según las autoridades, mantuvo bajos los precios de la plata durante la última década. Por otro lado, las autoridades buscan procesar penalmente a Primero Empresa Minera, la unidad local de First Majestic, por fraude fiscal. El caso está relacionado con el esquema que utilizaron para mantener los precios bajos de la plata. Con información de La Jornada y El Universal https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/03/economia/se-desplomo-50-el-pago-de-impuestos-de-mineras-en-2020/

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