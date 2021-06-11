De 2019 a 2020, la recaudación de impuestos a empresas extranjeras tuvo un aumento de 915%. Los ingresos provenientes de personas morales residentes en el extranjero, sin establecimiento permanente...

De 2019 a 2020, la recaudación de impuestos a empresas extranjeras tuvo un aumento de 915%. Los ingresos provenientes de personas morales residentes en el extranjero, sin establecimiento permanente en México, sumaron las siguientes cantidades:

595.1 millones de pesos en 2019.

6,040 millones de pesos en 2020.

Lo anterior lo indicó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en su Informe tributario y de gestión correspondiente al cuarto trimestre de 2020.

México incrementó su recaudación a empresas extranjeras

De acuerdo con una nota publicada por La Jornada, el incremento en los ingresos provenientes de empresas con domicilio fiscal fuera del país implicó un aumento de 915%. Por eso, la nota indica que México incrementó 10 veces su recaudación a empresas extranjeras durante el año pasado. Esto se debe a que se establecieron impuestos a plataformas digitales desde junio de 2020. El monto de los ingresos que entregaron las empresas extranjeras al fisco en 2019 fue menor que el de cualquier sector registrado en el país. Incluso su pago de impuestos fue 22 veces menor a lo pagado por las firmas dedicadas a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Dichas firmas equivalen a dos terceras partes de lo que representa la economía digital, como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La nota también indica que el SAT reportó que hasta abril pasado, 101 empresas prestadoras de servicios digitales se han registrado en su listado de residentes en el extranjero sin establecimiento en el país. Entre las firmas que recién se dieron de alta, para pagar impuestos en el país, se encuentran Airbnb, Amazon, Apple, Bloomberg, ClaroVideo, Facebook, Google, Microsoft, Nintendo, Spotify, Twitter y Zoom, por mencionar algunas.

Con información de La Jornada. https://www.jornada.com.mx/notas/2021/06/09/economia/aumenta-recaudacion-de-impuestos-a-plataformas-digitales/ Puedes ver el Informe tributario y de gestión del cuarto trimestre de 2020 del SAT aquí / Fecha de publicación: febrero de 2021.

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