La autoridad respondió que 'el llenado del CFDI no determina el tratamiento fiscal del contribuyente' a un planteamiento relativo a la retención del ISR al salario mínimo Las reuniones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) con las Coordinaciones Nacionales de Síndicos del Contribuyente son encuentros regulares que tienen como objetivo fortalecer la comunicación y colaboración entre las autoridades fiscales y los representantes de los contribuyentes. Dichas reuniones permiten abordar problemas específicos, discutir cambios en la normativa fiscal, y promover un mejor entendimiento de las necesidades y preocupaciones de los contribuyentes. De acuerdo con Fiscalia, en muchos de estos casos, la autoridad proporciona alguna respuesta, orientación o toma el caso para desarrollar una solución que se da a conocer posteriormente.

CFDI no determina tratamiento fiscal

En la Segunda Reunión 2024 con las Coordinaciones Nacionales de Síndicos del Contribuyente, cuya minuta fue dada a conocer recientemente, destaca un pronunciamiento repetido por la autoridad en diversos casos. Este pronunciamiento consiste en la postura de que el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) no determina el tratamiento fiscal del contribuyente. Fiscalia explicó que un planteamiento relativo a la retención del Impuesto sobre la Renta (ISR) a los salarios mínimos, plasmado en la página 9 del documento, la autoridad responde que 'el llenado del CFDI no determina el tratamiento fiscal del contribuyente'. Además, señaló que en este mismo sentido, la autoridad respondió a un planteamiento sobre la fecha de pago que debe plasmarse en el Complemento para Recepción de Pagos (CRP) del CFDI. En este planteamiento, se expuso a la autoridad que para los pagos con cheque se debe indicar la fecha en que el cheque fue recibido (según la Guía de llenado), y no la fecha en que este fue cobrado o depositado. Fiscalia indicó que esto genera una inconsistencia entre lo reflejado en el comprobante y el momento en que el impuesto es causado, lo que a la postre propicia que la autoridad envíe invitaciones para aclarar estas discrepancias, ya que la información en sus bases de datos no cuadra.

Parámetros de comparación improcedentes

Fiscalia considera que es de reconocer que la autoridad utilice herramientas tecnológicas para maximizar los resultados de sus labores de fiscalización, pero también debe reconocerse que, en muchas ocasiones, los parámetros de comparación son improcedentes. Sabiendo que el CFDI no determina el tratamiento fiscal de las operaciones, las aclaraciones que hacen los contribuyentes sobre esas diferencias no son atendidas, y continúan recibiendo la misma invitación a aclarar, por exactamente las mismas operaciones, en exactamente los mismos periodos, por exactamente los mismos montos. Además, señaló que la atención a estas invitaciones resulta en grandes molestias y costos para las empresas.