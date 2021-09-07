A pesar de que la vacuna no es obligatoria, algunas empresas la exigen para trabajadores y sus vacantes. A principios de septiembre, el 65% de la población mayor de edad en México había recibido al...

A pesar de que la vacuna no es obligatoria, algunas empresas la exigen para trabajadores y sus vacantes. A principios de septiembre, el 65% de la población mayor de edad en México había recibido al menos una dosis de la vacuna contra Covid-19, de acuerdo con la Secretaría de Salud. Aunque la cifra es baja respecto al avance en la vacunación de otros países, algunas empresas ya están exigiendo tanto a sus trabajadores como a aspirantes a cubrir vacantes de empleo, contar con al menos un dosis de vacuna. Al 22% de los trabajadores les han solicitado vacunarse y presentar su certificado de vacunación, así mismo, a otro 11% le han solicitado inmunizarse, sin tener que presentar su constancia, de acuerdo el termómetro laboral de OCC Mundial. Por su parte, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) afirma que el certificado de vacunación no debe ser condicionante para otorgar un empleo o garantizar la permanencia de un puesto. De hacerlo, esta solicitud violaría lo estipulado en los artículos 2 y 133 de la Ley Federal de Trabajo (LFT), los cuales hablan sobre el derecho al trabajo decente y a la no discriminación.

¿Qué pasa con la Ley?

Como menciona a El Economista, el socio director de la firma Ferran Martínez Abogados, Carlos Ferran Martínez, el marco legal no es lo suficientemente claro para que una empresa pueda obligar o no a un trabajador a vacunarse o condicione el empleo a la inmunización. “Se trata de una línea delgada porque por una parte están las disposiciones en la Ley Federal del Trabajo en donde el trabajador tiene la obligación de someterse a los exámenes médicos que determine el patrón, pero una cosa es pedir un examen o una prueba de que no tienes Covid y otra cosa es obligarte a vacunarte o que te corran si no te vacunas. La Ley no dice vacuna”. De acuerdo con Ferran Martínez, el artículo 47 de la LFT menciona que una de las causas de recesión de contrato de trabajo es que el trabajador se niegue a utilizar las medidas preventivas para evitar accidentes y enfermedades en el trabajo. No obstante, esta misma decisión violenta los derechos de los trabajadores entrando en acción los artículos 2 y 133 de la LFT, es por esto por lo que menciona que es una línea muy delgada.

Lo que hay en las plataformas

Siguiendo con lo que comenta El Economista, en una búsqueda realizada en la plataforma Indeed, se detectaron 169 vacantes vinculadas con el término “vacuna”, de las cuales, una parte solicitaban abiertamente contar con al menos una dosis de la vacuna para poder postularse. Algunos ejemplos que se mencionan son el casino Clover de Aguascalientes busca recepcionista y solicita tener mínimo la primera dosis de la vacuna. Guga Mecantil de Ensenada pide el mismo requisito para cubrir la posición de cajero general. Como menciona el socio del despacho GLZ Abogados, José Luis Lavin, para que los patrones puedan exigir la vacuna a sus trabajadores o condicionar un puesto, las autoridades tendrían que declararlo como obligatorio.

Cómo funciona fuera de México

Así como menciona Mi Trabajo, en Estados Unidos hay un porcentaje mayor de exigencia a la inmunización, ya que al menos el 90% de las vacantes exigen que los candidatos a vacantes estén ya vacunados para poder ingresar a un puesto de trabajo. No obstante, cabe mencionar que en Estados Unidos las leyes laborales no prohíben a los empleadores a solicitar la vacuna a sus trabajadores y candidatos.

Lo más viable

Una de las opciones para no atentar contra los derechos de los trabajadores es el promover la vacunación a sus trabajadores en los centros de trabajo. OCC Mundial indagó entre los colaboradores de las empresas si en sus organizaciones les han solicitado vacunarse, a lo que 4 de cada 10mencionaron que sólo han hecho recomendaciones al respecto. “Es mejor buscar el lado positivo a esto y preguntarnos cómo podemos incentivar a las personas para que lo hagan. Sería mejor estrategiaotorgar bonos para que los trabajadores se vacunen. En ese sentido, no estás obligando a nadie, no estás violentando ningún derecho, sólo estás promoviendo las cosas en sentido positivo”, recomendó Carlos Ferran. Con información de El Economista y Mi Trabajo https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Empresas-empiezan-a-exigir-vacuna-contra-Covid-19-a-trabajadores-y-vacantes-20210903-0050.html https://www.mitrabajo.news/noticias/Se-empieza-a-exigir-vacuna-contra-COVID19-en-vacantes-y-puestos-de-trabajo-20210906-0001.html

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