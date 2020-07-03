El gobierno de la Ciudad de México exhortó a continuar las medidas de precaución en caso de acudir a los negocios que reinician durante el color naranja del semáforo. El gobierno de la Ciudad de Mé...

El gobierno de la Ciudad de México exhortó a continuar las medidas de precaución en caso de acudir a los negocios que reinician durante el color naranja del semáforo. El gobierno de la Ciudad de México, exhortó a la ciudadanía a continuar con las medidas sanitarias dentro del color naranja del semáforo epidemiológico. El sistema adoptado por la capital permite el paulatino y gradual regreso a labores de los distintos sectores económicos. Los sectores que recientemente han regresado a trabajar y que lo harán próximamente son los siguientes de acuerdo al:

Calendario del color naranja en CDMX

29 de junio: Regresaron las trabajadoras del hogar, el comercio al menudeo, los clubes deportivos y actividades deportivas individuales al aire libre.

30 de junio: Reapertura del Centro Histórico.

1 de julio: Los restaurantes podrán abrir al 30% de su capacidad o al 40% si optan por el programa “Ciudad al aire libre”, mientras que para los hoteles serán del 30% de capacidad.

2 de julio: Tianguis y mercados sobre ruedas y bazares, acatando las medidas sanitarias pertinentes.

3 de julio: Estéticas, Peluquerías y Salones de Belleza.

6 de julio: Tiendas departamentales y centros comerciales al 30% de capacidad.

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Requisitos para el regreso de las estéticas

Las estéticas y negocios de belleza deberán cumplir con los siguientes lineamientos para reabrir sus puertas:

Están sujetos a reabrir sus puertas sólo al 30% de su capacidad,

deberán contar con filtros sanitarios, es decir que estos cuenten con sistemas que les permitan tomar la temperatura de sus clientes,

únicamente podrán abrir durante un horario de 11:00 a 17:00 horas.

El personal de estos lugares deberá contar con equipo de protección en todo momento,

los espacios deberán hacer uso de ventilación natural,

y la atención al cliente deberá ser con citas escalonadas, de tal manera que estos negocios respeten la capacidad máxima permitida durante el color naranja.

Además, las herramientas de trabajo deberán sanitizarse después de cada servicio,

queda prohibido el otorgar revistas a los clientes dentro de su visita,

los clientes no podrán permanecer más de 1 hora en el lugar,

tampoco podrán ofrecer bebidas como se hacía habitualmente.

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Próximo lunes 6 de julio reinician c****entros comerciales y tiendas departamentales

Los centros comerciales y las tiendas departamentales únicamente podrán abrir en el horario de 11 de la mañana a las 5 de la tarde, con el control de los accesos de entrada y salida en un solo sentido, así como con letreros para señalar el recorrido y los lugares de espera en cajas y filas con sana distancia. Los negocios de comida rápida en espacios cerrados no podrán laborar todavía, pero podrán instalarse mesas en los estacionamientos al aire libre respetando una distancia de 1.5 metros en zig-zag. Además se requiere una desinfección constante y completa del centro comercial y las tiendas departamentales que reaperturen, estarán prohibidas las degustaciones y el uso de música. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/sat-va-por-despachos-fiscales/ Con información del Gobierno de la Ciudad de México.

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