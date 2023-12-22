así como las empresas buscan tener más clientes, el IMSS busca tener mayor cantidad de trabajadores asegurados año con año El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recauda 386 millones de pesos (mdp) mensuales derivado de esquemas para ampliar la base de trabajadores asegurados. Lo anterior lo reveló Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, al participar en el evento “Consideraciones para el cierre del ejercicio fiscal 2023 y expectativa para contribuyentes 2024”, organizado por Thomson Reuters. La funcionaria indicó que así como las empresas buscan tener más clientes, el IMSS busca tener mayor cantidad de trabajadores asegurados año con año. Por eso, López Castañeda dijo que en el IMSS implementaron las siguientes estrategias:

Abrieron la posibilidad de acceso a la seguridad social a segmentos tradicionalmente excluidos

Buscaron coadyuvar en cerrar la brecha de género.

Lo anterior generó la afiliación de más de 209,000 trabajadores en los esquemas de la ampliación de la base. La directora de Incorporación y Recaudación del IMSS informó que el 14.4% del incremento anual en el número de trabajadores asegurados se debe a las personas trabajadoras del hogar o independientes. Además, señaló que el aumento en la recaudación derivado de la ampliación de la base de trabajadores asegurados fue de 386 mdp.