La recolección de datos deberá completarse a más tardar dos años después de que la modificación a la Ley de Telecomunicaciones sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. Hace unos días, e...

La recolección de datos deberá completarse a más tardar dos años después de que la modificación a la Ley de Telecomunicaciones sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. Hace unos días, el Senado de la República aprobó en lo general una reforma a la Ley Federal de Telecomunicación y Radiodifusión, para crear el padrón de telefonía móvil con 54 votos a favor y 49 en contra. La iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Diputados. La reforma obligaría a que todas las personas que tengan un teléfono celular a inscribir una serie de datos personales en un padrón operado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Actualmente, ya hay otras dependencias gubernamentales que cuentan con bases de datos masivas con la información biométrica de los ciudadanos mexicanos, como el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Los datos que se deberá proporcionar son los siguientes:

El número telefónico.

Fecha y hora de la activación de la linea telefónica móvil adquirida en la tarjeta SIM.

Identificador único de la tarjeta SIM.

Fecha y hora de activación de la línea telefónica.

Nombre completo, domicilio, nacionalidad y datos biométricos, como su huella digital del usuario.

Número de identificación oficial con fotografía del titular de la línea.

Esquema de contratación de la línea telefónica móvil.

¿Cuándo empezará el registro de los datos personales?

A partir de la publicación de estas reformas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las concesionarias como Telcel y ATT&T tendrán dos años para hacer el registro de los datos personales de los consumidores de los servicios de telefonía celular.

¿Quién tendrá estos datos?

La base de datos será creada por los operadores de servicios móviles y operada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Habrá multas

La reforma también contempla multas para las empresas de telefonía que hagan el registro extemporáneamente, no lo realicen, proporcionen la información a terceros o inscriban información falsa. Éstas serán de entre mil 792 y 1 millón 303 mil pesos.

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