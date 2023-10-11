El esquema Borrón y cuenta nueva por convenio privado permite a los derechohabientes del Infonavit poner al corriente su crédito, sin importar si está en pesos o en veces salario mínimo Las persona...

El esquema Borrón y cuenta nueva por convenio privado permite a los derechohabientes del Infonavit poner al corriente su crédito, sin importar si está en pesos o en veces salario mínimo Las personas que tuvieron una mala racha y no pudieron seguir pagando su crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) de forma regular, pueden firmar un convenio para reestructurar su crédito con nuevas condiciones.

Borrón y cuenta nueva por convenio privado

Se trata de una facilidad conocida como Borrón y cuenta nueva por convenio privado, que permite a los derechohabientes del Infonavit poner al corriente su crédito, sin importar si está en pesos o en veces salario mínimo. De acuerdo con un video publicado en el canal Comunidad Infonavit de Youtube, si tienes de una a nueve mensualidades pendientes de pago, el Infonavit te apoya a regularizar tu crédito. Esto lo hace sumando al saldo de tu crédito las mensualidades que debes, con sus intereses, manteniendo la misma mensualidad.

Requisitos para solicitar el borrón y cuenta

Los principales requisitos para solicitar el Borrón y cuenta nueva por convenio privado, son los siguientes:

Tener de una a nueve mensualidades sin pagar

Haber agotado tu fondo de protección de pagos seguro de desempleo

No contar con una reestructura vigente

No encontrarse en proceso jurídico

Que el crédito no esté próximo a liquidarse. Es decir, deben faltar más de 12 mensualidades por pagar

Que el crédito no rebase el plazo máximo de años indicados en el contrato.

Beneficio económico adicional

Además, en el vídeo se indica que si pagas de manera cumplida y el crédito está fondeado al 100% con el Infonavit o con CityBanamex, podrías recibir un beneficio económico que se aplicará directo al saldo de tu crédito. Si tienes relación laboral debe reflejarse un pago bimestral del patrón, y si no se tiene relación laboral se deben realizar tres pagos completos y seguidos.

¿Cuál es el beneficio económico?

Si el crédito tiene entre una y dos mensualidades sin pagar, podrías recibir el monto de una mensualidad sin incluir seguros ni comisiones. Si tú crédito tiene de tres a nueve mensualidades sin pagar, se te podría incluir el monto de los intereses generados durante los meses que tú crédito ha estado sin pago a partir de la tercera mensualidad.

¿Cómo lo puedes solicitar?

Para solicitar el Borrón y cuenta nueva por convenio privado, se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresa en Mi cuenta Infonavit Busca la sección Mi Credito, opción Solicitud de reestructura Si te aparece la opción Borrón y cuenta nueva por convenio privado (BCP), eres elegible

En el video se recomienda que revises que las condiciones de tu crédito con la reestructura sean las mismas que las actuales: lee la carta modificatoria a las condiciones de pago y el convenio, y si estás de acuerdo acéptalo y descárgalo. Después debes acudir al centro de servicio del Infonavit más cercano, presentando tu número de crédito o de seguridad social y una identificación oficial vigente. Si no puedes acudir:

Tu cónyuge puede hacerlo presentando su acta de matrimonio o concubinato

Tus hijos presentando su acta de nacimiento o

Una tercera persona con poder notarial.

La información será revisada por el asesor del del Infonavit, y si estás de acuerdo tendrás que firmar un convenio privado con el Infonavit. Puedes ver el video que se publicó en el canal Comunidad Infonavit de Youtube aquí / Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2023.