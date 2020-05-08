Netflix anunció aumento de tarifas en México derivado de los impuestos digitales que pondrá en marcha el gobierno federal a partir del 1 de junio. Netflix mandó un correo a sus suscriptores anuncia...

Netflix anunció aumento de tarifas en México derivado de los impuestos digitales que pondrá en marcha el gobierno federal a partir del 1 de junio. Netflix mandó un correo a sus suscriptores anunciando que a partir del 7 de junio las tarifas tendrán un aumento de impuestos. La razón de esto son las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los servicios digitales. De acuerdo con la compañía, esto se debe a cambios impositivos y significará la incorporación del IVA (16 %) a la tarifa en la que el usuario esté suscrito. Además, anunció que el plan básico solamente absorberá la mitad de la tasa del IVA; es decir, el 8% de éste, quedando con un aumento final de 10 pesos mexicanos al costo actual. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/05/el-sat-esta-aprovechando-la-pandemia-para-fiscalizar-mas-industriales-de-nuevo-leon/ Por ello, los precios de sus tarifas quedarán de la siguiente manera:

Básico (1 pantalla): de 129 a 139 pesos.

Estándar (2 pantalla): de 169 a 196 pesos.

Premium (4 pantalla): pasa de 229 a 266 pesos.

Con un mes de anticipación, Netflix ha informado a sus clientes sobre estos cambios tarifarios a través de un mensaje personalizado como este: TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/05/la-federacion-no-esta-obligada-a-retener-el-6-de-iva-a-personas-morales-prodecon/ Con información de Netflix.

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