La ida de varios software contables en el país dejó a los profesionales contables con la inevitable tarea de cambiar a un nuevo sistema, para seguir llevando en orden las cuentas de sus clientes y proyectos y cumplir con las distintas normativas. Un ejemplo de ello fue la reciente salida de Quickbooks del mercado mexicano, a finales de 2022, y el próximo cese de operaciones del sistema contable y administrativo Gestionix, a partir del 30 octubre de 2023. Estos hechos han llenado de incertidumbre a profesionales contables, quienes se ven en la obligación de adaptarse a nuevas herramientas. Por eso, para facilitar esta transición, en ocasiones tediosa, y de ayudar a los profesionales de la contabilidad en el proceso, Alegra el software contable y de facturación electrónica, reconocido en México y Latinoamérica, recomienda estas buenas prácticas infaltables, para migrar de sistema de forma ágil y segura.

5 claves fundamentales para migrar de software contable

Siempre al día con las regulaciones ¡Un aspecto innegociable! Es esencial verificar que el sistema contable elegido cumpla con las normativas fiscales y contables del país. De esta manera, debe estar actualizado, en conformidad con el SAT y todas las regulaciones pertinentes. Atención a las funcionalidades indispensables Si tiene cientos de funciones, más no las necesarias, no es el software ideal. Es preciso contar con operaciones esenciales, como la creación de reportes, la conciliación de cuentas bancarias, la contabilidad digital y la administración unificada de clientes. Uso sencillo e intuitivo Cambiar de sistema contable implica retos, importante que una interfaz compleja y poco amigable con el usuario no sea una dificultad. Es vital que el software sea de fácil comprensión y cuente con herramientas y soporte para capacitar al equipo. Protección de la información Otro punto innegociable. El sistema elegido debe incorporar protocolos de seguridad sólidos, para resguardar los datos sensibles propios y de terceros. Según IBM, el costo medio mundial de una vulneración de datos en 2023 es de 4,45 millones de USD. Servicio al cliente de primera Es recomendable indagar sobre el soporte técnico disponible y la regularidad de las actualizaciones del software. Una atención eficiente y las renovaciones consistentes en el sistema aseguran un desempeño estable y eficaz. Finalmente, la planificación y la buena asesoría, considerando las recomendaciones mencionadas, son esos aspectos ganadores que transforma la migración de software contable de un proceso desafiante a una transición éxitosa y confiable. “Si bien es cierto que varios sistemas de contabilidad están dejando el país, también es importante destacar que existen alternativas sólidas, que están fortaleciendo su presencia en el mercado local. Un ejemplo de ello es Alegra, que cuenta con más de 40.000 usuarios en México y 9 años de experiencia en el mercado”, comenta Román Ramírez, líder estratégico de Alegra.