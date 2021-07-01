Este monto viene de deducciones, exenciones, diferimientos, tasas reducidas de impuestos y regímenes especiales. Esta semana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó el documento “Renuncias Recaudatorias 2021”, donde se muestran los gastos fiscales para el año. Según el documento, para 2021 Hacienda dejará de recibir, en total, 1.03 billones de pesos. Este monto viene de deducciones, exenciones, diferimientos, tasas reducidas de impuestos y regímenes especiales. Como explica El Economista, el monto representa el 4.08% del PIB.

¿De dónde vienen los gastos fiscales?

En 2021, la renuncia recaudatoria es 10.8% más grande, en términos reales, que en 2020. Esto se debe a mayores pérdidas por el estímulo fiscal al IEPS, los intereses exentos de las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro, la tasa cero de IVA, y la región fronteriza norte. La mayor perdida es la derivada del a tasa cero al IVA. En 2021, Hacienda dejará de recibir 307 mil millones de pesos por este concepto; hay que recordar que la tasa cero aplica para alimentos, medicinas, servicio o suministro de agua potable para uso doméstico, libros, periódicos y revistas.

IVA en alimentos y medicinas

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha rechazado la propuesta de implementar el iva en alimentos y medicinas por años. Según él, el impuesto afectará a los mexicanos de menos recursos. Pero de acuerdo con informes de la SHCP, el procedimiento actual beneficia principalmente a las personas de mayores ingresos. Los informes dicen que los mexicanos de menos ingresos reciben una menor proporción de la transferencia del gasto final con la tasa cero. En cambio, los hogares de mayores ingresos reciben un mayor beneficio proporcional. Esto se debe a que los hogares de mayores ingresos concentran la gran parte del mercado de alimentos y medicinas. El mismo fenómeno se da otros conceptos que reciben la exención, como servicios de enseñanza, vivienda y servicios médicos. Algunos organismos internacionales han sugerido a México implementar este impuesto. A finales del año pasado, por ejemplo, Fondo Monetario Internacional (FMI) evaluó que los programas gubernamentales aumentaron la presión sobre el gasto gubernamental. Por esto, recomendó aplicar el IVA a los alimentos, así como hacer una reforma al predial y la tenencia. Con información de Milenio y El Economista https://www.milenio.com/negocios/costara-shcp-330-mil-mdp-tasa-cero-iva-medicamentos-2022 https://www.eleconomista.com.mx/economia/SHCP-preve-renuncia-recaudatoria-por-1.03-bdp-20210701-0003.html

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