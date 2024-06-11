los trabajadores de plataformas digitales de reparto de productos pueden inscribirse como trabajadores independientes y tener acceso a la Seguridad Social La Modalidad 10 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es un programa diseñado para brindar Seguridad Social a los trabajadores independientes o por cuenta propia en México. Norma Arzate, especialista en Seguridad Social, recientemente respondió la siguiente pregunta sobre la nueva Modalidad 10 del IMSS: ¿Las personas que trabajan en plataformas como Uber y Didi pueden solicitar la Modalidad 10 del IMSS? A través del video “La nueva modalidad 10”, la especialista indicó que los trabajadores de plataformas digitales como Uber y Didi pueden inscribirse como trabajadores independientes y tener acceso a la Seguridad Social.

¿Qué es un trabajador independiente o por cuenta propia?

Arzate explicó que el concepto trabajador independiente o por cuenta propia, se refiere a una persona física que no está sujeta a una relación de subordinación y que no recibe un salario, sino que genera ingresos por el libre ejercicio de su profesión, de su oficio o de su actividad. La especialista en Seguridad Social señaló que también son trabajadores independientes los ejidatarios, los comuneros, colonos, pequeños propietarios, incluso los patrones que tienen trabajadores asegurados a su servicio. Los trabajadores de la nueva modalidad del IMSS cotizan en cinco seguros:

Riesgos de trabajo

Enfermedades y maternidad

Invalidez y vida

Guardería y prestaciones sociales

Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

Arzate dijo que los trabajadores que pagan para mantenerse en la modalidad 10 del IMSS tienen la posibilidad de recibir servicio médico y otros beneficios. El 28 de mayo de 2024, el IMSS publicó un acuerdo por el que se aprobaron las Reglas de carácter general para la incorporación voluntaria al Régimen Obligatorio del Seguro Social de las personas trabajadoras independientes o por cuenta propia. Puedes ver el video “La nueva modalidad 10” aquí / Fecha de publicación: 9 de abril de 2024.