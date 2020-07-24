La Ciudad de México se mantendrá en “naranja con alerta” durante la próxima semana, debido que se registró un aumento en la ocupación hospitalaria. La Ciudad de México permanecerá en semáforo naranja del 27 julio al 2 de agosto, pero con alerta, informó la jefa de Gobierno Capitalino, Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa. “Seguimos en semáforo naranja para la próxima semana en la Ciudad de México, pero sí hay una alerta como lo hemos estado reportando en los últimos días… Semáforo naranja con alerta, así lo llamamos a la próxima semana, dado que en los últimos 5 días se han estado incrementando el número de camas ocupadas en la ciudad”, comentó Sheinbaum. Destacó que ha ido disminuyendo el número de pacientes intubados; hasta el día de hoy se han registrado 2 mil 674 pacientes hospitalizados y 774 pacientes que se encuentran intubados. Sheinbaum hizo un llamado a la población, a cuidarse y a salir con las medidas de seguridad para evitar contagios. Informó que de registrarse un incremento en la ocupación hospitalaria durante la próxima semana, se aplicarán restricciones. https://twitter.com/Claudiashein/status/1286702862513315840

Medidas de seguridad para la semana del 27 julio al 2 de agosto

Para la siguiente semana se mantienen las actividades permitidas en el semáforo naranja, pero con estrictas medidas de seguridad. El centro histórico tendrá un horario de 11 a 17 horas de lunes a viernes; se implementará un constante monitoreo y una vigilancia para que se cumplan las medidas. Se mantendrán reuniones con los comerciantes y vecinos para evaluar los resultados hasta el momento y planear ajustes. De igual manera, se fortalecerá la vigilancia en los tianguis y comercios en vía pública, se vigilará que la población use cubrebocas y cumplan con la sana distancia. Se incrementará la supervisión del transporte concesionado, sobre todo la ruta de la periferia de la ciudad. Puedes revisar el comunicado de Gobierno de la Ciudad de méxico aquí / Publicación: 24 julio 2020 TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE:

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