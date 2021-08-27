La autoridad busca que se le permita usar un algoritmo que ayude a combatir la evasión de los grandes contribuyentes. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) busca que como parte de la Misce...

La autoridad busca que se le permita usar un algoritmo que ayude a combatir la evasión de los grandes contribuyentes. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) busca que como parte de la Miscelánea Fiscal 2022 se incluya una reforma que le permita el uso de algoritmos o “robot” que le ayude a combatir la evasión fiscal a grandes evasores. La presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Diamantina Perales expuso que, de acuerdo con declaraciones de la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, la autoridad enviará la propuesta de una reforma en el paquete económico 2022 para crear un “régimen de confianza”, con el cual busca combatir a los “grandes informales”, quienes comercializan volúmenes altos evadiendo el pago del IVA.

El robot o algoritmo

Este régimen de confianza consiste en generar declaraciones preliminares determinadas por el SAT de acuerdo con el nivel de ingresos de los contribuyentes para simplificar el pago de impuestos. Es aquí en donde entra el “robot”, con este algoritmo el SAT determina las declaraciones preliminares para simplificar el pago de impuestos, ya sea de personas físicas como de personas morales. Estas determinaciones se determinan en función del nivel de ingresos de cada contribuyente, ya que se encontrará dirigido a la parte baja de los ingresos. Perales explicó que aún falta por conocer si el SAT realizará el cálculo del impuesto con base en los ingresos y deducciones que constan en los CFDI, similar a lo que se hace actualmente en la declaración anual de personas físicas, o bien, si se tratará de un régimen de impuestos estimados según las tasas efectivas de cada industria, en cuyo caso recomendamos que la adhesión al mismo sea opcional. Con información de El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/08/24/el-sat-busca-que-un-robot-sea-su-nuevo-aliado-en-la-caza-de-los-grandes-evasores/

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