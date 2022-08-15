A lo largo de la historia, el hombre ha requerido de organizarse para llevar a cabo actos de justicia, buscando la verdad de los hechos con base en los elementos que puedan ayudar a dar certeza del hecho en controversia. En esta búsqueda de obtener elementos de juicio confiables, que lo ayuden a localizar detalles que aporten pruebas de la verdad, se han ido perfeccionando diferentes procedimientos desde la antigüedad hasta nuestros días. Así las cosas, uno de los elementos mencionados que ayudan en la búsqueda de la verdad, es la prueba pericial, misma que se desarrolla presentando mediante un dictamen y que debe ser elaborado por un especialista en la materia, y en este caso hablaremos de la prueba pericial contable específicamente. La importancia de un contador público El contador público es un especialista multifacético que participa en muchos temas dentro del entorno social, su experiencia abarca desde el ámbito comercial, industrial, financiero y familiar, entre otros, es decir, que está inmerso literalmente en todas las áreas sociales, ya que en todo hay movimiento de dinero y por lo tanto, todo puede y requiere ser contado para determinar resultados. No es excepción que en el ámbito legal se requieran los servicios del contador público, si casi es obligado, que en todos los juicios hay intereses monetarios para las partes involucradas (actor y demandado), puede ser entre personas físicas o entre empresas privadas o contra gobierno o el sistema financiero, asuntos familiares como divorcios, herencias y más o asuntos laborales por demandas injustificadas, daños y perjuicios, así como también en juicios de autoridades contra particulares. El contador como perito El contador público, al igual que otros muchos especialistas, interviene en un sinnúmero de los juicios existentes, y puede probar la viabilidad de algún cobro entre las partes del juicio, así como, la improcedencia del mismo, todo mediante la elaboración de un dictamen pericial contable. Pero no es tan fácil como suena, todo tiene un proceso, pasos a seguir, desde la petición de alguna de las partes para que el contador intervenga, aceptar el cargo e incluso participar en el diseño de la prueba como asesor. También puede ser un juez quien de manera directa designe al perito contador para que desarrolle un dictamen pericial. En un juicio puede existir la necesidad de un especialista en alguna ciencia que no domine el juzgador, por lo que tiene que solicitar el apoyo para que le auxilien en la impartición de justicia. Inicialmente es el abogado quien puede visualizar si una prueba pericial es viable y oportuna para obtener una sentencia favorable a sus intereses y esta puede ser preparada entre el abogado y el contador, reuniendo así, los talentos que puedan encontrar la mejor forma de combinar los elementos existentes para llegar a probar los hechos que favorecen a la parte de que se trata, cabe mencionar, que muchos juicios se ganan cuando se prepara una buena prueba pericial que aporte más elementos y argumentos. ¿En qué juicios puede ser llamado un perito contable? El perito contable puede ser llamado a juicios de todo tipo como los que se enlistan a continuación:

Hipotecario

Mercantil (Ordinario y ejecutivo)

Arrendamiento

Familiar

Laboral

Penal

Contencioso

Fiscal

El perito contable puede ser cuestionado en relación a movimientos contables en muy diferentes casos controvertidos, que requieren de la experiencia del contador público en las diversas áreas de la profesión, como son entre otras, las siguientes:

Análisis de la situación financiera

Temas fiscales

Temas laborales

Temas de IMSS, Infonavit y otros

Situaciones administrativas

Asuntos familiares

Cálculos financieros

Determinación de tasas

Arrendamiento

Contratos y clausulas

Bases de cálculo de determinaciones

Determinacion de intereses

Valor de acciones

Cuantificacion de fraudes

La variedad de casos que relaciono es extenso y sólo es enunciativo, no limitativo, por ello, es que la realización del trabajo del perito contador versa sobre muy diversas bases para sustentar su dictamen, y por lo mismo, la metodología del dictamen se dispersa. Es importante, que el contador público que va a emitir un dictamen pericial contable se actualice de las diferentes fuentes metodológicas, que actualmente existen para el desempeño de su trabajo, ya que es común que en los mismos cuestionarios de las periciales, se le pregunte cual fue el método utilizado, por lo que es importante considerar lo que aquí comento. ¿Cómo se prepara un dictamen pericial? Por otro lado, en este artículo me parece que es muy importante mencionar que el dictamen pericial debe tener una buena estructura, que le permita llevar un orden, una buena distribución de la información, una correcta y clara presentación del trabajo que se elabora, tomando en cuenta que este será leído por personas que no son contadores por lo que no tienen que conocer terminología contable, y que en esta medida, se logrará que el juez tenga una mejor forma de leer y de entender el documento vertido a fin de que lo considere como parte del fundamento de los argumentos que soporten la sentencia. Hoy hemos podido observar una vez más, la importancia que tiene el contador público dentro de la sociedad como el profesionista que tiene competencia en diversos ámbitos de la vida social, y así mismo, darnos cuenta de la variedad de casos que se ventilan en los diferentes tipos de juicios y que en todos ellos puede participar el contador público, desempeñando un rol muy importante con mucha responsabilidad y que por lo mismo debe apegarse a la ética y a la metodología existente, a fin de dar resultados apegados a la verdad, realizando trabajos con claridad y calidad, por ello la invitación es para que como profesión organizada sigamos aportando para construir más y mejores bases para el beneficio de la sociedad. CPC. Gerardo Héctor López Ramírez integrante de la Comisión de Peritos Contables del Colegio de Contadores Públicos de México