FMI recomienda a países del G20 aumentar gasto en medio de crisis por coronavirus.

De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI), ante la coyuntura creada por la pandemia de COVID-19, parte del grupo de las 20 principales economías del mundo (G20), entre las que se encuentra México, deberán aumentar el los apoyos fiscales a la población. El organismo internacional aseguró que las políticas que promueven la inversión y la contratación en sectores en expansión que brindan oportunidades de reciclaje y capacitación a los desempleados, fortalecerán la recuperación y la harán más sostenible. Asimismo, advirtió que la crisis económica derivada por el virus SARS-CoV2 dejará una alta tasa de desempleo, así como cierre de escuelas, destrucción de valor por las quiebras y limitaciones a políticas fiscales futuras. Agregó que los grupos más pobres y vulnerables serán los más afectados, debido a la elevada deuda pública de algunos países del G20. A pesar de esto, el organismo internacional prevé una reducción en el apoyo fiscal para las economías. Sin embargo, el FMI considera que estos deberían mantenerse durante toda la crisis. Por su parte, Kristalina Georgieva, titular del organismo, ha dicho que las inversiones para promover la descarbonización no sólo pueden impulsar el empleo a corto plazo, sino también aumentar la resiliencia en el futuro. Georgieva agregó que “el camino hacia un crecimiento sólido, sostenible, equilibrado e inclusivo será largo y difícil. Ahora es el momento de gastar sabiamente y trabajar juntos para construir un futuro mejor”. El Fondo Monetario Internacional lamenta que a estas alturas de la pandemia los apoyos como las transferencias de dinero, préstamos o diferimiento de impuestos hayan empezado a disminuir. Cabe señalar que en el caso de México, este tipo de apoyos estuvieron en su mayoría ausentes, pues el gobierno federal aseguró que con los programas sociales que ya se tenía en operación sería suficiente. En su lugar, se optó por algunas medidas, como una prórroga en la generación de intereses de los adeudos bancarios o la flexibilización del otorgamiento de créditos del Infonavit y el FOVISSSTE. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/prohibir-camaras-en-visitas-domiciliarias-no-afecta-la-lucha-contra-evasion-hacienda/ Con información del FMI.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y nuestro canal de YouTube.