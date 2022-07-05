La Ciudad de México es, sin duda, una de las ciudades más populares para vivir y, entre las dieciséis alcaldías de la capital, Cuauhtémoc se posiciona como una de las zonas más buscadas para vivir ...

La Ciudad de México es, sin duda, una de las ciudades más populares para vivir y, entre las dieciséis alcaldías de la capital, Cuauhtémoc se posiciona como una de las zonas más buscadas para vivir entre locales y extranjeros. Además del Centro Histórico, en su territorio se encuentran varias de las colonias que llaman la atención de locales y foráneos: Condesa, Roma, Cuauhtémoc y, en años recientes, San Rafael y Santa María la Ribera. En ellas, se mezclan la historia y la modernidad para generar experiencias que ninguna otra ciudad puede ofrecer. En los últimos años, el mercado inmobiliario en Cuauhtémoc ha experimentado un crecimiento sin precedentes. Se trata de una de las demarcaciones territoriales más populares y demandadas por quienes desean vivir en una de las zonas más privilegiadas de la Ciudad de México. La llegada de nómadas digitales de otros países han ayudado a esa difusión. Por esta razón, cada vez más usuarios acceden a plataformas especializadas en bienes raíces como Mudafy. En este portal web, es posible encontrar un extenso catálogo con los mejores departamentos en venta cuauhtemoc. Ahí, los futuros compradores pueden elegir la propiedad que mejor se ajuste a sus necesidades, gustos y límites presupuestarios.

¿Por qué vivir en Cuauhtémoc?

Además de las colonias que mencionamos, la alcaldía Cuauhtémoc ofrece muchos otros atractivos, como monumentos históricos, construcciones centenarias, museos, y una importante actividad económica. Erróneamente, algunas personas consideran que vivir en el centro de la Ciudad de México puede resultar peligroso y nada atractivo. Nada más lejos de la realidad. Cuauhtémoc destaca entre otras demarcaciones territoriales por ser segura, llena de cultura y con rincones tan mágicos como curiosos y espectaculares. A continuación, se presenta una breve lista con algunas de las principales razones por las que Cuauhtémoc es una de las zonas de Ciudad de México más buscadas para vivir:

Es una zona con mucha actividad social

Uno de los beneficios de vivir en Cuauhtémoc es que los habitantes pueden elegir entre una gran variedad de restaurantes, cafés, tiendas, sucursales bancarias, clubes nocturnos, entre otros.

Hay arquitectura para todos los gustos

Edificios de inspiración europea con más de 100 años, construcciones modernas con la más alta tecnología, complejos habitacionales, casas, departamentos... De todas las configuraciones, para todos los presupuestos, Cuauhtémoc ofrece un gran abanico de opciones.

En Cuauhtémoc se impulsa la equidad de género

A través de la Unidad de Fomento a la Equidad de Género de la alcaldía de Cuauhtémoc se impulsan numerosas estrategias, acciones y políticas públicas diseñadas para eliminar de la demarcación territorial la violencia y la discriminación hacia las mujeres.

Ayuda a ahorrar dinero

Entre las principales razones por las que Cuauhtémoc es una de las zonas de Ciudad de México más buscadas para vivir se debe a que no es necesario tener un coche para llegar a los lugares favoritos. En el Centro Histórico y alrededores,la mayoría de los locales, tiendas y lugares de interés para las familias o los jóvenes queda a una corta distancia, y existen numerosas opciones de transporte público que te conectan con toda la ciudad por unos pesos. A eso se suma la red de ciclovías que atraviesan la demarcación. Como se puede ver, no es fortuito que Cuauhtémoc sea una de las zonas favoritas para vivir. Se trata de una de las demarcaciones territoriales mejor ubicadas de la Ciudad de México, además, es conocida por la cultura, arquitectura histórica y los espacios recreativos que ofrece a sus habitantes.