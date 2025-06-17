El Infonavit propone que morosos e invasores adquieran sus casas a bajo costo o mediante renta con opción de compra. Conoce cifras y alcances del nuevo programa El Instituto del Fondo Nacional de l...

El Infonavit propone que morosos e invasores adquieran sus casas a bajo costo o mediante renta con opción de compra. Conoce cifras y alcances del nuevo programa El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) presentó un plan inédito para evitar desalojos y ofrecer a 145 000 familias la posibilidad de convertirse en dueñas legítimas de la casa que hoy habitan. La medida anunciada por Octavio Romero Oropeza, director general del organismo— se centra en precios muy económicos y esquemas de renta con opción a compra.

Radiografía del problema habitacional

Viviendas en situación irregular Cantidad Estatus Total “emproblemadas” 843 000 En proceso de diagnóstico Censadas a la fecha 168 000 Información completa Ocupadas sin pago (morosos + invasores) 145 000 Objetivo del nuevo programa

El censo, realizado en coordinación con la Secretaría de Bienestar, identifica dos grandes grupos:

Morosos: quienes obtuvieron un crédito pero dejaron de pagarlo.

quienes obtuvieron un crédito pero dejaron de pagarlo. Ocupación irregular: personas sin vivienda que encontraron casas vacías y las habitan sin título.

¿Cómo funcionará la regularización?

Contacto individual: el Infonavit se entrevistará con cada ocupante para explicar alternativas. Venta a bajo costo: precios preferenciales, por debajo del avalúo comercial. Renta con opción a compra: quienes no sean derechohabientes podrán pagar una renta; después de 4–5 años, el inmueble será suyo. Certidumbre jurídica: al regularizarse, la familia recibirá escrituras y podrá acceder a servicios públicos y programas de mejora.

Beneficios esperados

Para las familias: seguridad patrimonial y posibilidad de invertir en mejoras.

seguridad patrimonial y posibilidad de invertir en mejoras. Para el Infonavit: recuperación de cartera y reducción de viviendas abandonadas.

recuperación de cartera y reducción de viviendas abandonadas. Para las comunidades: reactivación de zonas con alto índice de casas desocupadas.

Retos pendientes

Aún falta censar más de 600 mil viviendas para conocer su situación específica. También será clave diseñar mecanismos de pago flexibles que no excedan el ingreso familiar y garantizar que las escrituras se formalicen sin retrasos.