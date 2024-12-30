Descubre qué días de las fiestas decembrinas son hábiles o inhábiles para efectos laborales, fiscales, procesales y financieros en 2024. Asegúrate de cumplir tus obligaciones a tiempo

Descubre qué días de las fiestas decembrinas son hábiles o inhábiles para efectos laborales, fiscales, procesales y financieros en 2024. Asegúrate de cumplir tus obligaciones a tiempo

Las celebraciones navideñas y de fin de año no solo traen alegría, sino también días de descanso y ajustes laborales y fiscales. En México, estos días tienen efectos variados según el sector.

Días de descanso laboral obligatorio

El 25 de diciembre es el único día de descanso obligatorio según la Ley Federal del Trabajo (LFT) para diciembre, y quienes trabajen ese día deben recibir un salario doble adicional al ordinario. Los días 24 y 31 de diciembre son hábiles, salvo que un contrato estipule lo contrario. También se aplica el mismo esquema para el 1 de enero de 2025, que es considerado festivo.

Días fiscales inhábiles

Para el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el 25 de diciembre y el 1 de enero son días inhábiles. Además, el SAT suspenderá actividades generales durante su periodo vacacional del 23 al 31 de diciembre, excepto para la presentación de declaraciones y pago de contribuciones, que solo considera inhábiles el 25 de diciembre y el 1 de enero.

Días procesales inhábiles

El Tribunal Federal de Justicia y Administrativa (TFJA) suspenderá actividades del 16 de diciembre al 1 de enero.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también considera inhábil el 25 de diciembre y el 1 de enero.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) reconoce el 25 de diciembre como día inhábil.

Entidades financieras

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) establece que el 25 de diciembre y, probablemente, el 1 de enero de 2025, serán días en los que las entidades financieras cerrarán sus puertas.

Consideraciones finales

Es importante prever cómo estos días afectarán tus plazos laborales, fiscales y financieros para evitar contratiempos en el cierre del año y en las obligaciones correspondientes al inicio de 2025.