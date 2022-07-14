El Código Fiscal de la Federación establece que todas las personas físicas o morales deberán contar con un domicilio fiscal y éste deberá coincidir con el RFC. Los contribuyentes que cambien de domicilio fiscal y no actualicen sus datos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrían ser multados hasta con 11 mil 600 pesos. De acuerdo con El Financiero, el domicilio fiscal es la dirección con la que el contribuyente se registró al sacar el Registro Federal Contribuyentes (RFC) y es necesario se actualice en caso de mudanza. El artículo 79 del Código Fiscal de la Federación (CFF) menciona que, en el caso de cambio de residencia dentro del país, es necesario avisarle al SAT en un límite de 10 días. En caso de no notificar al fisco, la sanción por esto puede ir desde los 3 mil 870 pesos hasta los 11 mil 600.

Residentes en el extranjero

Por otro lado, las personas físicas o morales que dejen de ser residentes en México deberán presentar un aviso ante las autoridades fiscales, a más tardar dentro de los 15 días inmediatos anteriores a aquél en el que suceda el cambio de residencia fiscal. Como reportamos, cuando las personas físicas o morales omitan presentar dicho aviso, no perderán la condición de residentes en México. Así, los contribuyentes tendrían que seguir pagando impuestos en el país. Por otro lado, el CFF establece odas las personas físicas o morales deberán de contar con un domicilio fiscal. “Cuando los contribuyentes no hayan designado un domicilio fiscal estando obligados a ello, o hubieran designado como domicilio fiscal un lugar distinto al que les corresponda de acuerdo con lo dispuesto en este mismo precepto o cuando hayan manifestado un domicilio ficticio”, menciona el artículo 10 del CFF.