La autoridad aclaró que los montos precargados para la deducción de intereses por créditos hipotecarios disminuyeron por el efecto inflacionario. Las personas físicas deben realizar su declaración anual a más tardar el 30 de abril, pero por tratarse de un día inhábil, la fecha límite se recorrerá al 2 de mayo de 2022. En este contexto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente recordó que los contribuyentes pueden deducir los intereses por créditos hipotecarios. El SAT indicó que esta deducción corresponde a los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio fiscal 2021, por créditos hipotecarios destinados a la adquisición de casa habitación contratados con instituciones del sistema financiero. Esto aplica cuando el crédito hipotecario sea menor a 5 millones de pesos. Dicha información es proporcionada por las instituciones financieras al SAT, la cual se utiliza en la precarga de la declaración anual y sirve como evidencia para realizar la deducción. La autoridad fiscal explicó que los intereses reales corresponden a la diferencia entre la tasa anual de inflación —que hasta diciembre de 2021 fue de 7.36%— y el interés efectivamente pagado. Además, destacó que el efecto inflacionario del año 2021 impactó negativamente en el cálculo de los intereses reales por créditos hipotecarios que determinan las instituciones del sistema financiero, lo que ha ocasionado que se determinen cantidades muy pequeñas o nulas tasas de interés reales. El SAT puso como ejemplo que en 2020, un crédito hipotecario de 500 mil pesos con una tasa de interés nominal efectivamente pagada de 12.50 por ciento y una inflación de 3.15 por ciento dio como resultado un interés real de 9.35 por ciento, con lo que el monto deducible para ese ejercicio fiscal fue de 46 mil 750 pesos. Pero para 2021, con una inflación de 7.36 por ciento, el interés real pagado se redujo a 5.14 por ciento, dando como resultado un monto deducible de 25 mil 700 pesos. Por eso, aclaró a los contribuyentes que esto significó una disminución en el monto precargado para la deducción personal de este rubro. Puedes ver la información que publicó el SAT aquí / Fecha de publicación: 23 de marzo de 2022.