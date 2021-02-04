Te decimos qué obligaciones fiscales no se te deben olvidar en este mes.

Te decimos qué obligaciones fiscales no se te deben olvidar en este mes.

Te traemos una lista de las obligaciones fiscales que se deben cumplir en febrero de 2021, para evitarte problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Obligaciones fiscales para febrero de 2021

Obligación: Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el Subsidio al Empleo, a fin de que ya no se aplique nuevamente. Personas obligadas: Patrones y trabajadores. Último día para presentarlo: 1 de febrero.

Obligación: Envío de la balanza de comprobación de diciembre 2020. Personas obligadas: Personas morales obligadas a llevar contabilidad. Último día para presentarlo: 4 de febrero.

Obligación: Envío de la balanza de comprobación de diciembre 2020. Personas obligadas: Personas físicas obligadas a llevar contabilidad. Último día para presentarlo: 8 de febrero.

Obligación: Constancia de intereses pagados y retenciones efectuadas. Personas obligadas: Contribuyentes que paguen intereses. Último día para presentarlo: 15 de febrero.

Obligación: Información sobre todas las enajenaciones de acciones realizadas a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Personas obligadas: Intermediarios de la BMV. Último día para presentarlo: 15 de febrero.

Obligación: Constancia y comprobante de viáticos pagados. Personas obligadas: Patrones. Último día para presentarlo: 15 de febrero.

Obligación: Declaración informativa sobre personas a las que se entregó Subsidio al Empleo en efectivo. Personas obligadas: Personas físicas y morales que entreguen Subsidio al Empleo a sus trabajadores. Último día para presentarlo: 15 de febrero.

Obligación: Declaración informativa sobre saldos insolutos de préstamos por residentes en el extranjero. Personas obligadas: Personas físicas y morales que tengan préstamos del extranjero. Último día para presentarlo: 15 de febrero.

Obligación: Declaración informativa sobre operaciones efectuadas a través de fideicomisos de actividad empresarial. Personas obligadas: Personas morales. Último día para presentarlo: 15 de febrero.

Obligación: Constancia y comprobante fiscal de Remanente Distribuible a sus miembros. Personas obligadas: Personas Morales No Contribuyentes. Último día para presentarlo: 15 de febrero.

Obligación: Declaración informativa de ingresos y erogaciones. Personas obligadas: Personas Morales No Contribuyentes. Último día para presentarlo: 15 de febrero.

Obligación: Presentar declaración en la que se determine el remanente distribuible y la proporción que de este concepto corresponda a cada integrante. Personas obligadas: Personas Morales No Contribuyentes. Último día para presentarlo: 15 de febrero.

Obligación: Aviso de deducción de pérdidas por créditos incobrables. Personas obligadas: Personas morales que deduzcan créditos incobrables antes del plazo de caducidad, de contribuyentes que realizan actividades empresariales. Último día para presentarlo: 15 de febrero.

Obligación: Proporcionar al SAT información sobre intereses pagados y retenciones efectuadas. Personas obligadas: Personas que efectúen pagos por intereses. Último día para presentarlo: 15 de febrero.

Obligación: Información de los depósitos en efectivo a cuentas abiertas a nombre de los contribuyentes por montos superiores a a $15,000, así como respecto de todas las adquisiciones en efectivo de cheques de caja. Personas obligadas: Sistema financiero. Último día para presentarlo: 15 de febrero.

Obligación: Pago de cuotas del IMSS correspondientes al mes anterior. Personas obligadas: Patrones. Último día para presentarlo: 17 de febrero.

Obligación: Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000. Personas obligadas: Personas físicas y morales. Último día para presentarlo: 17 de febrero.

Obligación: Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior. Personas obligadas: Personas físicas y morales. Último día para presentarlo: 17 de febrero.

Obligación: Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior. Personas obligadas: Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables. Último día para presentarlo: 17 de febrero.

Obligación: Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior. Personas obligadas: Productores e importadores de tabacos labrados. Último día para presentarlo: 17 de febrero.

Obligación: Presentar la declaración informativa de operaciones relevantes de octubre, noviembre y diciembre. Personas obligadas: Contribuyentes que realicen operaciones relevantes. Último día para presentarlo: 28 de febrero.

Obligación: Presentar caso de aclaración. Personas obligadas: Las personas físicas que sean socios, accionistas o integrantes de personas morales. Último día para presentarlo: 28 de febrero.

Puedes ver el calendario de obligaciones fiscales 2021 aquí.

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