Para evitar fugas de dinero, la Condusef recomienda identificar y eliminar gastos hormiga. Las fugas de dinero provocadas por los gastos hormiga pueden tener un efecto perjudicial en las finanzas p...

Para evitar fugas de dinero, la Condusef recomienda identificar y eliminar gastos hormiga. Las fugas de dinero provocadas por los gastos hormiga pueden tener un efecto perjudicial en las finanzas personales, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). Esto se debe a que destruyen la capacidad de ahorro, e incluso pueden provocar endeudamiento innecesario. En un artículo de la revista Proteja su Dinero, la Condusef explica qué son los gastos hormiga y comparte algunas recomendaciones para identificarlos y eliminarlos. Esto para que las finanzas personales de los consumidores mejoren.

Gastos hormiga tradicionales

Los "gastos hormiga" tradicionales son los pequeños consumos diarios que al final del mes representan una cantidad importante dentro la economía de las personas. Entre estos gastos se pueden hallar: el café de la mañana, las galletas para después del desayuno, refrescos, cigarros, frituras, chicles, el boleado de zapatos, el pago de estacionamiento en la calle o propinas.

Gastos hormiga digitales

Otros gastos hormiga son los que las personas han ido adoptando a su vida diaria moderna. Es decir, de apenas unos años a la fecha, los cuales están identificados en el uso de aplicaciones de entretenimiento. Por ejemplo, las suscripciones a plataformas digitales, incluidas aquellas que tienen su versión gratuita. Entre las plataformas más conocidas se encuentran las siguientes: Netflix, HBO, Uber, DiDi, Cabify, Spotify, Apple Music, YouTube Premium. https://www.elcontribuyente.mx/2019/05/que-es-la-condusef/

Consejos para evitarlos

La Condusef dice que las personas tienen incorporados a su rutina diaria la mayoría de los gastos hormiga. Por eso, comparte en su publicación algunas recomendaciones, entre las que se encuentran las siguientes:

Bolea tus zapatos antes de salir, verás cuánto ahorras

Haz una limpieza de las aplicaciones de tu teléfono celular que ya no utilices

No pagues la suscripción en dos aplicaciones que cumplen el mismo fin, valora la que te sea más útil

Aprovecha las promociones que ofrecen las plataformas

Deja como última opción el uso de las apps de transporte privado, haz uso de ellas solamente en caso de emergencia

Puedes ver la revista Proteja su Dinero de la Condusef aquí / Fecha de publicación: diciembre de 2019.

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