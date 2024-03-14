El inicio de la factura electrónica en México se remonta al año 2004, cuando el SAT introdujo este esquema La factura electrónica, como se conoce en México y otros países de habla hispana, es un documento fiscal que se emite y recibe en formato electrónico. Su uso se ha vuelto obligatorio en muchos países como parte de la modernización de los sistemas tributarios y la digitalización de los procesos comerciales. En México, el inicio de la factura electrónica se remonta al año 2004, cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) introdujo el esquema de facturación electrónica como parte de sus esfuerzos por mejorar la eficiencia en la recaudación fiscal y combatir la evasión. El proceso de implementación de la factura electrónica en México se ha llevado a cabo de manera gradual, con diferentes etapas de adopción y actualización tecnológica. Algunos hitos importantes en su evolución incluyen:

2004: Introducción del esquema de facturación electrónica voluntaria por parte del SAT.

2010: Implementación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) como el formato estándar de factura electrónica en México. En esta etapa, se establecieron requisitos técnicos y normativos para la emisión y recepción de facturas electrónicas.

2014: Obligatoriedad de emisión de facturas electrónicas para ciertos contribuyentes, dependiendo de sus ingresos y actividades económicas.

2018: Entrada en vigor de la versión 3.3 del CFDI, que incluyó actualizaciones y mejoras en el esquema de facturación electrónica, así como la adopción de nuevas reglas de validación por parte del SAT.

2021: Implementación de la versión 4.0 del CFDI, que introdujo cambios significativos en la estructura y contenido de la factura electrónica, así como la incorporación de nuevas funcionalidades y mejoras en la interoperabilidad con otros sistemas.

Crecimiento constante de la facturación electrónica

Un estudio realizado por la firma Alegra.com reveló que desde que surgió la facturación electrónica, esta ha experimentado un crecimiento constante en América Latina, siendo ahora utilizada por el 80% de los países en la región, consolidándose como líder mundial en su implementación. El artículo indica que el estudio analiza la factura electrónica en siete países de la región: México, Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana y Argentina. El estudio señala que Colombia fue el pionero en el tratamiento de facturación electrónica: las conversaciones sobre facturación electrónica comenzaron en Colombia en 1995, el país latinoamericano con la transición más larga, comprometiéndose a eliminar la factura en papel para el año 2024. Por su parte, Costa Rica, se posiciona como el líder en implementación eficiente pues implementó la obligatoriedad de la facturación electrónica en un periodo récord de solo 2 años. Por su parte, Panamá y República Dominicana avanzan hacia la obligatoriedad de la facturación electrónica con estrategias y programas que promueven su adopción entre los contribuyentes. En cuanto a México, el segundo país latinoamericano en emplear el uso de la facturación electrónica luego de Chile, el estudio presenta varios datos relevantes que hacen énfasis en la facturación electrónica en nuestro país como una herramienta destacada a nivel mundial por su eficacia, seguridad y adaptabilidad. A través de una evolución que inició en el 2004, la factura electrónica se ha posicionado como un elemento clave de la administración fiscal del país, como lo avalan hallazgos del estudio de Alegra.com tales como:

México logró instaurar un proceso de automatización seguro y ágil para los contribuyentes

En nuestro país se generan más de 300,000 facturas por segundo y más de 8,000 millones al año

IDC Online también indicó que en el estudio se destaca que México incorporó la Carta Porte como un mecanismo de seguridad adicional para la transportación de mercancías.