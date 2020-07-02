El secretario de Hacienda aseguró encontrarse recuperándose satisfactoriamente en su casa, pero algunos de sus contactos dieron positivos a la enfermedad. Luego de que Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico(SHCP) anunció dar positivo COVID-19, se prendieron las alarmas dentro del Palacio Nacional. Esto debido que justo tres días antes de hacer el anuncio había convivido directamente con la secretaria de Gobernación, Olga Sanchez Cordero; el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador; Diana Álvarez Maury, directora del Banco del Bienestar y Rabindranath Salazar, subsecretario en Segob. Esta reunión sirvió para dar a conocer que habría un cambio de cargos entre Diana Álvarez, quien era subsecretaria en Segob y Rabindranath Salazar, que fungía como director Banco del Bienestar. Los cinco personajes involucrados posaron para la foto y salieron en un breve video en redes sociales. Este hecho llama la atención porque Rabindranath, subsecretario de desarrollo democrático, participación social y asuntos religiosos de la Secretaría de Gobernación, ha dado positivo a Covid-19. https://twitter.com/RabinSalazar/status/1278127270197149697?s=20 El subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López-Gatell explicó que Rabindranath Salazar formó parte de los estudios de contacto del secretario de Hacienda, por lo que descartó que el contagio fuera en el anuncio del cambio de cargos. Al respecto, López-Gatell mencionó que “hemos estado analizando de manera dirigida con interrogatorios médicos-epidemiológicos, la naturaleza de los casos. Hemos estado hablando que (para que) un contacto (sea contagioso) depende de la duración, de la proximidad y del periodo relevante del caso.” Salazar sostuvo sesiones de trabajo diversas en donde estuvo en contacto con la gente que lo pudo haber contagiado. Uno de ellos es el secretario de Hacienda. En El Contribuyente reportamos que, con base en la actividad reportada por Herrera en su cuenta de Twitter, durante la semana previa a anunciar haber dado positivo a COVID-19, el funcionario se reunió con al menos 12 personas, entre funcionarios de alto rango y periodistas. En este sentido, el doctor José Luis Alomía, director general de epidemiología, dio a conocer que el número de personas que estuvieron sujetas a un estudio epidemiológico por ser contacto de Arturo Herrera Gutiérrez fueron 42 personas. De éstas, seis se han clasificado como sospechosas y cuatro han dado positivo a COVID-19. Hasta el momento se desconoce la identidad de estas personas ni su estado de salud. Sin embargo, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, aseguró no estar contagiado, aunque está en observación.

Herrera se recupera satisfactoriamente

El día de ayer, el funcionario publicó en su Twitter un video en que dijo estar en su casa, recuperándose satisfactoriamente, y en el que resaltó la importancia de la entrada en vigor del nuevo Tratado del Libre Comercio de Norteamérica, el T-MEC.

Como saben, hoy entra en vigor el #TMec y en el siguiente video les comento sobre su trascendencia para la reapertura económica, así como el #comercio y la #inversión en nuestro país y en la región de #Norteamérica. pic.twitter.com/yel03NN1Y7 — Arturo Herrera Gutiérrez (@ArturoHerrera_G) July 1, 2020

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