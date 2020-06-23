La jefa del SAT expuso que la red de empresas simuló operaciones por 93 mil millones de pesos. Durante la conferencia mañanera de hoy, Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributa...

La jefa del SAT expuso que la red de empresas simuló operaciones por 93 mil millones de pesos. Durante la conferencia mañanera de hoy, Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), anunció que se presentará el primer paquete de denuncias contra 43 factureras. De acuerdo con Buenrostro, estas 43 empresas están relacionadas. Esto significa que comparten asimilados, representantes legales y accionistas. En total, las 43 empresas comparten 244 clientes. Por último, la mayoría de estas empresas se encuentran en el área de servicios, ya que en ella es más difícil comprobar las operaciones inexistentes. Esta red simuló operaciones por 93 mil millones de pesos. Esto se deriva en pérdidas de 24 mil millones de pesos en impuesto sobre la renta (ISR), y de 11 mil millones de pesos en impuesto al valor agregado (IVA). Al final, dejaron de pagar 55 mil millones de pesos en contribuciones totales. De acuerdo con Buenrostro, el SAT no podrá recuperar el total, pero sí intentará conseguir por lo menos 19 mil millones de pesos.

Por úlitmo, el SAT dijo que dará la oportunidad de regularizarse a quienes participaron en este esquema sin darse cuenta. Desde hace algunas semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que las autoridades fiscales darán oportunidad a que se pongan al corriente las entidades que hayan hecho uso de facturas falsas para amparar operaciones inexistentes.

“Vamos a pedirle a la gente que fue sorprendida o que pensó que era legal o que podía hacerlo (usar facturas falsas), les vamos a mandar sus avisos para que se regularicen, porque si no tendríamos que interponer 20, 30, 40 mil denuncias, querellas”, aseguró.

Defraudación fiscal y lavado de dinero

De acuerdo con Carlos Romero Aranda, procurador fiscal, las 43 empresas serán acusadas por defraudación fiscal y lavado de dinero. Además, se equipararán con delincuencia organizada.

Los contribuyeyens que hayan comprado estas facturas recibirán un exhorto. Al principio, las autoridades presumirán que actuaron de buena fe y las compraron sin saber. Después, tendrán tres meses para regularizarse. Si no lo hacen, se interpondrán denuncias contra ellos.

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